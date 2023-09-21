Варіант Leopard 2: Швеція доставила в Україну 10 танків Strv 122 (фото)

Як повідомив начальник Оперативного відділу штабу армії Швеції Матс Людвіг, українські екіпажі вже навчили управління важкою технікою.

Королівство Швеція доставило в Україну 10 основних бойових танків Stridsvagn 122 і навчило їхні екіпажі. Ці бойові машини вже перебувають на передовій. Про це в четвер, 21 вересня, повідомили в пресцентрі Збройних сил Швеції.

"Ми дали їм усе, що могли, — хорошу техніку і знання. Тепер ми бажаємо їм успіхів у звільненні своєї країни", — розповів Матс Людвіг, начальник оперативного відділу штабу сухопутних військ.

В оборонному відомстві відповіли, що танки Strv 122 є сертифікованим варіантом німецького танка Leopard 2A5. Загалом у Швеції виробили 3 600 одиниць такої техніки.

"Названий телеканалом Discovery найкращим танком у світі. І високо оцінений екіпажами. Мало хто сумнівається в тому, що німецький танк Leopard 2, відомий у Швеції як "Strv 122", є принаймні одним із найкращих танків у світі. Уже понад 30 років він є основою шведських механізованих бригад. Тепер у розпорядженні української армії в боротьбі за визволення своєї країни є десяток таких танків, екіпажі яких навчені на шведській землі, шведською армією", — йдеться в повідомленні.

Швеція доставила в Україну 10 танків Strv 122 разом із навченим екіпажем

Що відомо про танк Strv 122

Stridsvagn перекладається зі шведської як "танк". Як було згадано вище, танки Stridsvagn 122 являють собою основний бойовий танк Швеції, ліцензійний варіант німецького Leopard 2 з різними поліпшеннями в конструкції. Вони оснащені 120-мм гладкоствольною гарматою Rheinmetall L44, здатною стріляти бронебійними та кумулятивними снарядами. Крім того, танки Stridsvagn 122 мають посилену ходову частину, додаткове бронювання на передній частині та систему пуску димових гранат GALAX для власного захисту.

Поява Strv 122 в Україні

Варто зазначити, що раніше, у липні 2023 року, повідомлялося, що під час контрнаступу 21-а механізована бригада ЗСУ почала використовувати основні бойові танки Stridsvagn 122 шведського виробництва. Тоді стало відомо, що на озброєння Сил оборони надійшло 10 таких машин.

Український екіпаж на навчанні у Швеції

Нагадаємо, 11 вересня бійці 47 окремої механізованої бригади "Маґура" розповіли про результати застосування танків Leopard 2A6. Машини найкраще показали себе в темний час доби.