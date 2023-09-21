Постачання ATACMS Україні "не виключено": Зеленський прибув до Конгресу США (фото)

За словами представника Білого дому, президент Джо Байден обговорить із українським колегою технічні потреби ЗСУ.

Президент України Володимир Зеленський прибув у Вашингтон, щоб заручитися ще більшою підтримкою союзників. Після поїздки у столицю США з Нью-Йорка, напередодні, 20 вересня, де він виступив на Генасамблеї ООН, запланована зустріч із президентом Байденом і деякими представниками Пентагону. Про це повідомляє Sky News.

Очікується, що Байден запросить Зеленського в Білий дім. За словами координатора зі стратегічних комунікацій Національної ради безпеки США Джона Кірбі, від президента України очікують отримати огляд того, що відбувається на полі бою.

Зеленський у Конгресі Зеленський у Конгресі

Байден, за словами Кірбі, обговорить із Зеленським технічні потреби ЗСУ. Питання з постачанням ATACMS Україні "не виключено", але все ж, за даними журналістів, ці далекобійні системи поки що не передаватимуть. Минулорічний візит Зеленського відрізняється від нинішнього, вважають журналісти.

За словами Кірбі, Байден на зустрічі із Зеленським повторить слова підтримки про те, що Україні допомагатимуть стільки, скільки це знадобиться.

Він звернувся до тих, хто вважає, що США витрачають занадто багато грошей на Україну, і порадив уявити, скільки знадобиться витрат, зокрема людських жертв і фінансів, якщо США дозволять РФ захопити всю Україну.

"Він [президент РФ Володимир Путін] опиниться у значно вигіднішому становищі, ніж зараз, і прямо на порозі території НАТО", — сказав Кірбі.

Нагадаємо, що в ООН Зеленський заявив, що право вето, яким користується РФ, не має ставати зброєю агресора, тому Організація потребує реформування.

Також повідомлялося, що Зеленський під час виступу на Генасамблеї заявив про фейкову солідарність деяких країн ЄС і непряму підтримку Росії. Польща відповіла визовом посла України.