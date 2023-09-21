"Політика щодо України не змінюється": у ЄС відреагували на заяву Польщі стосовно зброї

Держави-члени ЄС самостійно вирішують, яке озброєння вони можуть постачати нашій державі, але у Євросоюзі підтримуватимуть Україну й надалі у звичному режимі.

Кожна країна самостійно вирішуватиме, яке озброєння постачати, але підтримка ЄС України не зміниться. Про це заявив речник Європейської комісії Петер Стано, повідомляє "Європейська Правда".

Підтримка ЄС, попри заяви Польщі, залишається твердою у всіх сферах, у яких є підтримка для України. З його слів, це стосується політичної, міжнародної, економічної, гуманітарної, дипломатичної та військової сфер.

"Ми не коментуємо оголошення Польщі", – зазначив він.

Стано не став прямо давати відповідну оцінку заяві Матеуша Моравецького, керівник польського Кабміну. Натомість розповів, що політика ЄС стосовно України не буде змінюватися. З його слів, держави-члени ЄС самостійно вирішують, яке озброєння вони можуть постачати нашій державі.

Заяви польських урядовців

20 вересня прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, країна більше не постачатиме Києву своє озброєння. Він наголосив, що тепер поляки озброюватимуть власну державу, оскільки у цьому є потреба. Варшава є найбільшим постачальником танків радянського виробнцитва та одним із лідерів з постачання бойових літаків Україні.

Згодом державний секретар Канцелярії прем'єр-міністра Польщі Пйотр Мюллер пояснив ці висловлювання. Він зазначив, що країна виконує лише попередньо узгоджені постачання боєприпасів та зброї. Речник пояснив, що вже погоджені договори на постачання включають і домовленості щодо польських самохідних гаубиць AHS Krab. Також він підтвердив, що в Польщі й надалі працюватиме хаб міжнародної допомоги Україні.

Нагадаємо, конфлікт між Польщею та Україною виник на тлі зернового питання. Ще навесні 2023 року ЄС обмежив імпорт української продукції через протести фермерів, які втратили власний заробіток.