Сили оборони ефектно спалили російський ЗРК "Оса" на околицях Донецька, – DeepState (відео)

По системі ППО, яка перебувала у полі, завдали потужного удару. Аналітики DeepState встановили точне місце події.

Сили оборони ліквідували російський ЗРК "Оса" на околицях Донецька. Про це повідомили у Telegram-каналі DeepState.

Аеророзвідники зафіксували місцеперебування ворожої техніки за допомогою безпілотника. Згодом по системі ППО, яка перебувала у полі, завдали потужного удару.

У повідомленні наголосили, що важливо й надалі підтримувати захисників. Українців закликали не забувати про донати.

"Бійця, який брав участь у знищенні вітаємо з Днем Народження", – йдеться у дописі.

Знищення ЗРК "Оса" військ РФ

Ударом Excalibur артилерія українських військ знищила російську ЗРК "Оса-АКМ". Установки виявили у березні на території Херсонської області. Внаслідок удару від комплексу залишилася лише купа металу.

Вінницькі піхотинці у лютому знищили погано замаскований ворожий ЗРК "Оса". Російські загарбники сховали зенітну систему під дахом будівлі разом з іншою технікою. Втім, це загарбникам не допомогло. "Осу" українські захисники помітили з повітря і завдяки правильним координатам і ювелірній влучності артилеристів бригади — успішно знищили.

Нагадаємо, 21 травня українські артилеристи зуміли ліквідувати російську гармату "Гіацинт-Б". Українські артилеристи влучно вдарили високоточним снарядом. Ворожа техніка перестала функціонувати, а в небо здійнявся густий чорний дим.