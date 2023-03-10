Ударом Excalibur артилерія ЗСУ знищила російську ЗРК "Оса-АКМ" (відео)

Установки виявили у Херсонській області. Внаслідок удару від комплексу залишилася лише купа металу.

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Українські військовослужбовці знищили російський зенітно-ракетний комплекс Оса-АКМ високоточним боєприпасом. Відповідне відео отримав у розпорядження Фокус.

Артилеристи знищили російську установку "Оса-АКМ" у Херсонській області. Удар завдавав керований боєприпас Excalibur. Виявили та відстежили ЗРК з безпілотника, а потім він же передав координати для ураження.

Також на кадрах показали результати знищення — від машини залишилася лише купа металу. Вартість одного комплексу становить близько 10 млн доларів.

ЗРК "Оса-АКМ" — це остання модернізація радянської установки, яка розроблялася у 1970-ті роки. На озброєння комплекс надійшов 1980 року. Дальність ураження зросла з 5 до 10,3 км, а за висотою до 5 км. Також установку стали оснащувати 8 ракетами замість 6 та 4 у попередніх модифікаціях. Стверджується, що комплекс ЗРК "Оса-АКМ" отримав можливість перехоплювати цілі на швидкості до 500 м/с на зустрічному курсі до 300 м/с на курсі, що наздоганяє.

Нагадаємо, 25 лютого Фокус повідомляв, що артилеристи ЗСУ знищили російську вантажівку "Ведмідь" з боєприпасами.

24 лютого бійці ЗСУ знищили рідкісну станцію контрбатарейної боротьби "Рись" військ РФ. Застосовувався боєприпас Excalibur.