Ударом Excalibur артиллерия ВСУ уничтожила российскую ЗРК "Оса-АКМ" (видео)

Установки обнаружили в Херсонской области. В результате удара от комплекса осталась только груда металла.

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Украинские военнослужащие уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс "Оса-АКМ" высокоточным боеприпасом. Соответствующее видео получил в распоряжение Фокус.

Артиллеристы уничтожили российскую установку "Оса-АКМ" в Херсонской области. Удар наносился управляемым боеприпасом Excalibur. Обнаружили и отследили ЗРК из беспилотника, а затем он же передал координаты для поражения.

Также на кадрах показали результаты уничтожения — от машины осталась только груда металла. Стоимость одного комлекса составляет около 10 млн долларов.

ЗРК "Оса-АКМ" — это последняя модернизация советской установки, которая разрабатывалась в 1970-е годы. На вооружение комплекс поступил в 1980 году. Дальность поражения возрос с 5 до 10,3 км, а по высоте до 5 км. Также установку стали оснащать 8 ракетами вместо 6 и 4 в предыдущих модификациях. Утверждается, что комплекс ЗРК "Оса-АКМ" получил возможность перехватывать цели на скорости до 500 м/с на встречном курсе до 300 м/с на догоняющем курсе.

Напомним, 25 февраля Фокус сообщал, что артиллеристы ВСУ уничтожили российский грузовик "Медведь" с боеприпасами.

24 февраля бойцы ВСУ уничтожили редкую станцию контрбатарейной борьбы "Рысь" войск РФ. Применялся боеприпас Excalibur.