Украинские артиллеристы уничтожили российский грузовик "Медведь" с боеприпасами (видео)

Удар управляемого снаряда Excalibur привел к детонации боеприпасов, которые перевозил "КамАЗ".

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Одна из артиллерийских бригад ВСУ высокоточным ударом Excalibur уничтожила российский "КамАЗ" 6350 "Медведь" с боеприпасами в Херсонской области. Соответствующее видео появилось в распоряжении Фокуса.

Украинские военные при помощи беспилотника обнаружили российский грузовик, который перевозил боеприпасы. После прибытия "Медведя" на позицию, военные навели артиллерию. Управляемый снаряд M982 Excalibur уничтожил вражеский тягач. От взрыва снаряды в машине начали детонировать.

Как сообщил источник Фокуса, поразили машину в районе населенного пункта Нечаево в Херсонской области.

КамАЗ-56350 — это бортовой тягач российский войск с повышенной проходимостью. Его производят с 2004 года. Грузовик может выступать в качестве тягача артиллерийских гаубиц "Мста-Б" и "Гиацинт-Б". В кузове машины можно размещать боеприпасы или личный состав.

Напомним, 24 февраля бойцы ВСУ уничтожили редкую станцию контрбатарейной борьбы "Рысь" войск РФ. Применялся боеприпас Excalibur.

14 февраля Excalibur уничтожил новейший комплекс РЭБ "Палантин" российских войск.