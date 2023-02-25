Українські артилеристи знищили російську вантажівку "Ведмідь" із боєприпасами (відео)

Удар керованого снаряда Excalibur призвів до детонації боєприпасів, які перевозив КамАЗ.

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Одна з артилерійських бригад ЗСУ високоточним ударом Excalibur знищила російський "КамАЗ" 6350 "Ведмідь" із боєприпасами в Херсонській області. Відповідне відео з'явилося в розпорядженні Фокусу.

Українські військові за допомогою безпілотника виявили російську вантажівку, яка перевозила боєприпаси. Після прибуття "Ведмедя" на позицію військові навели артилерію. Керований снаряд M982 Excalibur знищив ворожий тягач. Від вибуху снаряди в машині почали детонувати.

Як повідомило джерело Фокусу, уразили машину в районі населеного пункту Нечаєвого в Херсонській області.

"КамАЗ-56350" — це бортовий тягач російських військ із підвищеною прохідністю. Його виробляють із 2004 року. Вантажівка може виступати як тягач артилерійських гаубиць "Мста-Б" і "Гіацинт-Б". У кузові машини можна розміщувати боєприпаси чи особовий склад.

Нагадаємо, 24 лютого бійці ЗСУ знищили рідкісну станцію контрбатарейної боротьби "Рись" військ РФ. Застосовувався боєприпас Excalibur.

14 лютого Excalibur знищив новий комплекс РЕБ "Палантин" російських військ.