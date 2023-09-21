"Щось бабахнуло": у Севастополі стався потужний вибух і здійнявся стовп диму (відео)

Жителі Севастополя повідомили про потужний вибух тоді ж, коли повітряну тривогу оголосили у Одеській області. Російське командування намагалось поцілити по Затоці, при цьому отримало "халепу" в Криму.

Надвечір 21 вересня пролунала повітряна тривога у Одеській області, що означало атаку російськими ракетами з Криму. Тривога пролунала через 12 годин після нічної ракетної атаки, коли росіяни запустили по Україні майже пів сотні ракет. Увечері цього ж дня майже одночасно з тривогою в Одесі почули гучний вибух у Севастополі. На відео з місця подій видно високий стовп диму, який здійнявся над окупованим росіянами містом. У деталях події розібрався Фокус.

Перші повідомлення про вибух у Севастополі з'явились в одному з російських пабліків об 18:40. Деталей не наводили, лише вказали, що очікують офіційні пояснення від представників влади.

Повідомлення про вибухи в Криму 21 вересня 2023 року Фото: ЧП Севастополь/ Telegram

У мережі також опублікували відео з місця подій. Голос за кадром стверджує, що чули гучний вибух: його називають "величезним". Видно, як на відстані кількох кілометрів від оператора вгору здіймається стовп диму.

Губернатор Севастополя Михайло Развожаєв поки що не оприлюднив офіційного пояснення щодо того, що сталось у Севастополі.

Вибух у Криму: деталі

Зазначимо, незадовго перед тим, як у Севастополі було гучно, у Одеській області оголосили повітряну тривогу. Тривога тривала з 18:36 до 18:59. Моніторингові канали вказували, що росіяни запустили протикорабельну ракету "Онікс". Наразі Повітряні сили ЗСУ та військова адміністрація не повідомила про наслідки російського удару.

Повітряна тривога на Одещині Фото: alerts

"Онікс" — надзвукова крилата ракета, здатна летіти з швидкістю 3182 км/год (або 884 м/с), важить три тонни і має довжину майже дев'ять метрів. Повітряні сили заявили, що вона рухалась у напрямку міста Затока на Одещині, Відстань від Затоки до Севастополя — близько 280 км.

Яка відстань від Севастополя до Затоки Фото: Google maps

Нагадуємо, в ніч з 20 на 21 вересня ЗС РФ запустили по Україні 43 крилатих ракети Х-101, які загрожували Київщині, Рівненщині, Львівщині та низці інших областей. Повітряне командування розповіло про збиття 36 російських ракет. Військові адміністрації підтвердили, що внаслідок російської атаки постраждали громадяни у Києві та Черкасах.