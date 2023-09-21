Не тільки в Криму: у ГУР привідкрили подробиці нічного обстрілу по окупантах (відео)

За словами представника розвідки Андрія Юсова, росіянам не варто розслаблятися, адже в Криму і російських регіонах буде неспокійно, поки Україна не поверне контроль над окупованими територіями.

У ніч на 21 вересня на території окупованого Кримського півострова та в регіонах Російської Федерації було вельми неспокійно. Представник Головного управління розвідки Міноборони (ГУР МО) Андрій Юсов у коментарі "24 каналу" поділився деякими подробицями.

За його словами, ніч у Криму виявилася вибуховою і такі заходи триватимуть доти, доки півострів знову не опиниться під контролем України.

"Можемо привідкрити, що цієї ночі були події не тільки на тимчасово окупованих українських територіях. Дуже важливі події в Криму, звичайно. Дійсно знакові, але так само і на території самої так званої Росії", — заявив Андрій Юсов.

Які саме регіони Російської Федерації постраждали представник ГУР не назвав, однак привідкрив завісу й поділився, що йдеться про об'єкти, які пов'язані з логістикою ЗС РФ і паливно-мастильними матеріалами. Тобто, забезпечення на передовій може стати менше.

Окремо Андрій Юсов наголосив, що події минулої ночі показують, що інтенсивність і динаміка дій українських захисників продовжує зростати, адже атаку на Крим уже названо вже однією з наймасовіших від початку війни.

"Що стосується "наймасовішої" — думаю, нехай вважають окупанти. Ми маємо діяти далі собі за своїми планами", — йдеться в повідомленні.

Атака на Крим 21 вересня: подробиці

Уночі 21 вересня СБУ разом із ВМС ЗСУ завдали масованого удару по військовому аеродрому "Саки" в тимчасово окупованому Криму. На аеродромі розташовувалося щонайменше 12 бойових літаків російських окупантів, а також база підготовки операторів БпЛА "Mojaher".

Для атаки спочатку використовувалися безпілотники, після чого полетіли ракети "Нептун". У результаті військова техніка противника зазнала серйозних пошкоджень.

У СтратКомі ЗСУ також підтвердили успішне ураження бази в Криму.

Також неспокійно було в Орловській області. Губернатор Андрій Кличков зазначив, що одразу два БПЛА здійснили атаку на об'єкти регіонального енергетичного комплексу, але завдяки вжитим заходам повітряні об'єкти нібито вдалося знищити.

"Вночі на території Орловської області знешкоджено два безпілотні літальні апарати, які здійснювали спроби атаки об'єктів паливно-енергетичного комплексу", — пише він.

Нагадаємо, у мережі також з'явилися перші кадри з бази на Кримському півострові після атаки з боку України. Супутникові знімки свідчать про помітні руйнування на території ураженого об'єкта.