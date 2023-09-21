Удар по командному пункту Чорноморського флоту: з'явились знімки результатів роботи ЗСУ (фото)

Українські сили атакували базу російських окупантів у Криму. Супутникові знімки свідчать про помітні руйнування на території ураженого об’єкта.

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20 вересня Сили оборони вдарили по командному пункту Чорноморського флоту РФ поблизу села Верхньосадове в тимчасово окупованому Криму. 21 вересня розслідувачі проєкту "Схеми" опублікували перші супутникові знімки місця удару.

На них можна побачити, що внаслідок атаки було пошкоджено щонайменше одну будівлю. Як свідчать фото, її частина була знищена. За даними ЗМІ, там росіяни розмістили 744 Центр звʼязку Командування ЧФ РФ.

Удар по базі Чорноморського флоту: що вже відомо

20 вересня у захопленому ЗС РФ Криму пролунали вибухи. Місцеві повідомили, що в районі Севастополя здіймається дим.

Представник окупаційної влади Михайло Развожаєв заявив, що у селі Верхньосадове "горить трава" нібито внаслідок падіння збитих безпілотників. Водночас у соцмережах інформували про влучання у військову частину.

Того ж дня представник Головного управління розвідки Міноборони (ГУР) Андрій Юсов визнав, що вибухи на окупованому півострові — результат ракетної атаки по базі ЗС РФ.

Пізніше військові експерти припустили, що Сили оборони могли вдарити по військовому об’єкту в районі Севастополя ракетами Storm Shadow або SCALP.

Село Верхньосадове на мапі бойових дій Фото: Deep State

Село Верхньосадове на мапі бойових дій Фото: Deep State

Згодом у СтратКомі ЗСУ підтвердили ранковий удар по командному пункту Чорноморського флоту РФ.