Удар по командному пункту Черноморского флота: появились снимки результатов работы ВСУ (фото)

Украинские силы атаковали базу российских оккупантов в Крыму. Спутниковые снимки свидетельствуют о заметных разрушениях на территории пораженного объекта.

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20 сентября Силы обороны ударили по командному пункту Черноморского флота РФ вблизи села Верхнесадовое во временно оккупированном Крыму. 21 сентября расследователи проекта "Схемы" опубликовали первые спутниковые снимки места удара.

На них можно увидеть, что в результате атаки было повреждено по меньшей мере одно здание. Как свидетельствуют фото, его часть была уничтожена. По данным СМИ, там россияне разместили 744 Центр связи Командования ЧФ РФ.

Удар по базе Черноморского флота: что уже известно

20 сентября в захваченном ВС РФ Крыму прогремели взрывы. Местные сообщили, что в районе Севастополя поднимается дым.

Представитель оккупационной власти Михаил Развожаев заявил, что в селе Верхнесадовое "горит трава" якобы в результате падения сбитых беспилотников. В то же время в соцсетях информировали о попадании в воинскую часть.

В тот же день представитель Главного управления разведки Минобороны (ГУР) Андрей Юсов признал, что взрывы на оккупированном полуострове — результат ракетной атаки по базе ВС РФ.

Позже военные эксперты предположили, что Силы обороны могли ударить по военному объекту в районе Севастополя ракетами Storm Shadow или SCALP.

Село Верхнесадовое на карте боевых действий Фото: Deep State

Село Верхнесадовое на карте боевых действий Фото: Deep State

Впоследствии в СтратКоме ВСУ подтвердили утренний удар по командному пункту Черноморского флота РФ.