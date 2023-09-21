Директор зовнішньої розвідки РФ Наришкін не помітив санкцій і торгує з НАТО, — ЗМІ

Сім'я голови російської розвідки за перший рік війни з Україною заробила на Заході майже три мільйони доларів. Гроші отримали в США, Канаді та Німеччині, які є членами НАТО.

Директор Служба зовнішньої розвідки Сергій Наришкін є прибічником президента РФ Володимира Путіна і брав участь у прийнятті рішення щодо вторгнення в Україну. До цього посадовця влітку 2023 року телефонував директор ЦРУ Вільям Бернс і намагався обговорити війну, яку продовжує Росія на українській території. Водночас компанія Наришкіна продовжує вести справи у західних країнах — продає російську гречку та рис. Розслідувачі з'ясували, що на цю компанію не поширились санкції і вона заробляє, торгуючи з США і Канадою. Про це розповіли на порталі The Insider.

Розслідувачі нагадали, що сім'я Наришкіних є власником третини російської компанії ТОВ "Агро-Альянс". Компанія представлена на торговельних майданчиках мережі "Ашан", яка має французького власника, але досі не пішла з Росії. Зокрема, на поличках гіпермаркету можна побачити гречку, рис, манку, квасолю та ін. продукцію від компанії головного розвідника РФ. Водночас ці ж найменування виявили у п'яти країнах світу, частина з яких підтримують Україну і є членами НАТО.

Згідно з документами, які потрапили до рук розслідувачам, з Наришкіними співпрацюють компанії з наступних країн:

США — компанії Zenith Foods LLC та Krasnyi Oktyabr Inc у 2022 році купили 131 тонну продукції; Канада — East-West Foods Distribution Inc купила 51 тонну продукції; Німеччина — Posylka.de GmbH; Грузія —ТОВ "Мзіурі"; Ізраїль — Kogan Petr Kappi.

З вказаного переліку половина є членами НАТО (США, Канада, Німеччина). Ще одна — Німеччина — є членом ЄС. Розслідувачі опублікували документи, в яких явно видно назву російської компанії, з якою співпрацюють за кордоном.

Сергій Наришкін: деталі

Сергій Наришкін, як один зі спільників Путіна, наразі перебуває під санкціями світового співтовариства. Між тим компанія, якою володіє його родина — ні. Про ТОВ "Агро-Альянс" навіть немає інформації на сайті НАЗК, де згадали про "Ашан", що годує російську армію.

На порталі "Ашану" розміщено приклади продукції, яку випускає компанія директора зовнішньої розвідки РФ. Бачимо і гречку, і манку, і горох, якими годували громадян країн НАТО та ЄС.

Розслідувачі повідомили, що "Агро-Альянс" спершу володіла донька Наришкіна, потім невістка. У 2022 році компанія мала оборот близько 19 млрд руб., а прибуток — 396 млн руб. Тобто протягом першого року війни в Україні заробіток склав майже 3 млн дол. (по курсу на кінець 2022 року).

Зазначимо, у мережі також можна знайти схему, яка показує причетність сімейства Наришкіних до агробізнесу. На схемі видно, що до "Агро-Альянсу" дотична і дружина директора розвідки, і його син Андрій (не під санкціями).

Нагадуємо, у Європейському Союзі готуються запровадити новий пакет санкцій проти РФ. Припускають, що європейці накладуть обмеження на торгівлю російськими алмазами. Між тим російським компаніям досі вдається обходити обмеженнями, якими їх намагались покарати за участь у війні в Україні. Зокрема, розслідувачі підтвердили, що покарання майже не торкнулось "Росатому" та "Роскосмосу."