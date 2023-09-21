"Змініть курс": аналітики закликають Україну усвідомити, що війна триватиме довго, — ЗМІ

На думку експертів, Україні потрібно усвідомити, що країна ще довго житиме в умовах війни. Це потрібно прийняти і змінити поведінку, щоб дожити до перемоги і вступити в НАТО.

Починаючи з червня 2023 року, ЗСУ поступово долають фортифікації ЗС РФ, які ворог будував, поки західні країни збирали для України військову допомогу. Очікується, що лише восени прибудуть американські танки Abrams, ще через пів року — винищувачі F-16, а чи будуть ракети ATACMS — взагалі не відомо. Тим часом західні експерти проаналізували ситуацію і сформулювали кілька порад для України, якій вони прогнозують тривалу війну. Про це пише видання The Economist.

У одній з рубрик видання з'явилась непідписана стаття, в якій аналізується перебіг війни та формулюються поради, що потрібно робити далі. Автор статті впевнений, що не варто очікувати швидких перемог нинішнього контрнаступу. І оскільки війна триватиме ще довго, то потрібно внести корективи у плани України — військові, політичні та економічні. Потребу у змінах повинні усвідомити уряди країн-партнерів. "Потрібна зміна курсу", — цю фразу винесено у заголовок.

Війна РФ проти України: деталі

Вказується, що війна в Україні вже дивувала зовнішніх спостерігачів. Однак восени 2023 року автор не очікує ніяких раптових проривів. Український контрнаступ почався у червні 2023 року і триває вже три місяці. За цей час вдалось звільнити 0,25% території, яку окупували росіяни, підрахували у виданні. Між тим хотілося більш відчутних успіхів від українських солдатів, "оснащених сучасною західною зброєю та після навчання в Німеччині", зазначив автор.

Не дивлячись на прорив біля Роботиного у Запорізькій області, втрачена надія на те, що станеться щось більше: "Але, судячи з даних за останні три місяці, було б помилкою робити ставку на це", — пише автор.

Війна в Україні: прогноз

У The Economist нагадали, що президент Росії Володимир Путіна не готовий іти на будь-які перемовини. Натомість він планує зачекати, доки до влади у США прийде Трамп і Україна буде отримувати меншу підтримку від партнерів. При цьому президент України Володимир Зеленський вже визнав, що буде тривала війна: "Я маю бути готовим до тривалої війни", — заявив він журналіста видання.

Автор статті формулює низку спостережень, які потрібно було б взяти до уваги Україні та партнерам, визнавши, що війна закінчиться ще не скоро:

військова сила України виснажена через втрати на лінії фронту та меншу кількість населення, ніж у РФ;

потрібно підвищити стійкість країни, наростивши випуск озброєння, зокрема — безпілотників та важкого озброєння;

змінити економічний вектор, тобто зосередитись не на майбутній відбудові, а на розвитку підприємництва та інвестицій в наявних військових умовах;

провести низку реформ, щоб зменшити корупцію.

Видання стверджує, що усі ці міркування повинні допомогти Україні вистояти, і у майбутньому все ж стати членом НАТО та ЄС.

"Усе це вимагає політичної волі від України, а також від її друзів на Заході. У довгостроковій перспективі найкращою гарантією безпеки України є членство в НАТО", — підсумовує автор статті.

Нагадуємо, президент Зеленський під час візиту до США зустрівся з членами Конгресу. Звернувшись до конгресменів, він наголосив, що важливо не затримувати відправку зброї в Україну: на його думку, "зброя — це не благодійність". Між тим речник Білого дому Джон Кірбі припустив, що ЗСУ все ж отримають далекобійні ракети ATACMS: в усякому випадку, політик використав словосполучення "не виключено".