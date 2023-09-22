Відмова навігації: у РФ сталася нова аварія з військовим літаком Іл-76, — ЗМІ

Після набору висоти з'ясувалося, що з ладу вийшла одна з його навігаційних систем. Модернізований Іл-76МД-90А може перевозити весь перелік озброєнь і техніки десантних військ РФ.

Напередодні 21 вересня у РФ сталася чергова аварія за участю військового літака. Вантажний військовий літак Іл-76 вилетів з аеропорту Кольцово у Ростов-на-Дону, однак після набору висоти з'ясувалося, що з ладу вийшла одна з його навігаційних систем, про що командир борту повідомив диспетчера. Про це стало відомо виданню "Осторожно новости".

Пілот вирішив посадити літак у Єкатеринбурзі, де під час аварійної посадки на нього чекала команда рятувальників. О 10 годині вечора після успішної аварійної посадки його відбуксирували, щоб дослідити злам. Пошкоджень не виявилося, відомо також, що під час посадки на борту не було небезпечних вантажів.

Вантажний літак Іл-76МД-90А

Військово-транспортний літак Іл-76МД-90А являє собою глибоку модернізацію Іл-76. Міноборони РФ отримало його у квітні 2015-го.

За інформацією російських ЗМІ, літак може взяти на борт весь перелік озброєнь і техніки повітряно-десантних військ РФ. Він призначений для міжрегіональних перевезень важкої техніки й вантажів, а також особового складу.

Нагадаємо, що 12 вересня у РФ сталася аварійна посадка пасажирського літака. Лайнер пролетів зайві 600 км, бо пілот вирішив садити його посеред поля.

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