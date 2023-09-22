Найманців ПВК "Вагнер" могли відправити до Херсонської області, — військкор РФ

Штурмові загони "вагнерівців" розподілять по секторах. Інформація про перебування ПВК "Вагнер" у Херсонській області — під грифом "секретно", уточнив російський військкор.

Найманці приватної військової компанії "Вагнер" прибули в Херсонську область. Про це повідомив російський військкор Юрій Котенок у Telegram.

"Низка джерел підтверджує, що групи ПВК "Вагнер" зараз прибули до зони бойових дій у Херсонській області", — сказав Юрій Котенок.

Він зазначив, що наразі штурмові загони бойовиків розподіляють по секторах. Інші подробиці поки невідомі, оскільки, з його слів, інформацію перебуває під грифом "секретно".

Російський військкор додав, що Росії потрібно начебто звільняти території, а не лише слухати нібито переможні звіти чиновників на телебаченні.

Нагадаємо, за повідомленням Центру національного спротиву, станом на 18 вересня у Білорусі залишалося менше, ніж тисяча найманців ПВК "Вагнер". Зокрема, 200 з бійців є інструкторами в спецпідрозділах Міністерства внутрішніх справ і Міністерства оборони Білорусі. Інших — не хочуть брати в інші ПВК та в Міноборони РФ.

17 вересня стало відомо, що Міноборони РФ відправило своїх представників до Білорусі та африканських країн, аби ті переконали "вагнерівців" підписати контракт з новою російською ПВК під керівництвом оборонного відомства.

У звіті Інституту вивчення війни за 11 вересня йшлося про те, що Російська гвардія могла почати вербувати раніше ув'язнених бійців ПВК "Вагнер". Аналітики вважають, що це могло відбуватися для подальшого підкорення найманців та зміцнення внутрішнього апарату безпеки Росії. Зокрема, у колишніх бійців ПВК "Вагнер" вимагали пройти перевірку та надати документи про офіційне помилування та документи про укладання контрактів з військовою компанією.