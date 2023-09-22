Прорив блокади у Чорному морі: до українських портів прямують ще три судна (фото)

З початку повномасштабного вторгнення акваторія була заблокована Росією, однак нещодавно до Босфору вийшло перше вантажне судно. Тепер коридором скористуються ще три кораблі, які мають вивезти зерно та залізну руду.

Після того, як турецьке вантажне судно Resilient Africa прорвало блокаду у Чорному морі, тимчасовим коридором рухаються ще три судна. Усі вони прямують до українських портів для завантаження експортною продукцією. Про це 22 вересня повідомив у соцмережах міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

Йдеться про балкери Azara, Ying Hao 01 та Eneida. Вони скористуються тимчасовим коридором для цивільних суден, щоб дістатись портів "Південний" та "Чорноморськ". Звідти судна мають вивезти до Китаю, Єгипту та Іспанії понад 127 тисяч тонн української агропродукції та залізної руди.

"Першими тимчасово встановленим ВМС ЗСУ коридором скористалися балкери Resilient Africa та Aroyat, які експортували понад 20 тисяч тонн української агропродукції для країн Азії та Африки", — зазначив керівник Мінінфраструктури.

Публікація Олександра Кубракова від 22 вересня Фото: Скриншот

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Нагадаємо, як повідомляли у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури, з серпня тимчасовим коридором скористались п’ять суден. Спочатку українські порти залишили кораблі, заблоковані там з 2022 року через повномасштабне вторгнення РФ.

25 серпня у Держдепі США, натякаючи на цей коридор для евакуації суден, заявили, що бачать "життєздатні маршрути" для експорту продукції з України "на довоєнному рівні".

21 вересня через коридор до протоки Босфор прибуло перше вантажне судно, завантажене зерном. Корабель Resilient Africa вийшов з порту "Чорноморськ" та вивіз 3 тисячі тонн зерна.