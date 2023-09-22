Звинувачують у загибелі 154 людей: в РФ оголосили в розшук генералів ЗСУ Ніколюка і Драпатого

Українські генерали командували підрозділами, які нібито обстрілювали території псевдореспублік.

В Росії оголосили в розшук ще двох українських генералів. Слідчий комітет РФ розшукує генерал-майора Віктора Ніколюк та командувача ОК "Херсон" Михайла Драпатого. Про це пише російське пропагандистське видання ТАСС.

Зазначається, що українських генералів в Росії звинуватили у вбивстві та пораненні 154 людей.

У СК повідомили про заочне висунення звинувачень генерал-майору Ніколюку та генерал-лейтенанту Драпатому.

За даними відомства, у 2017 та 2019 році Віктор Ніколюк та Михайло Драпатий здійснювали спільне командування операцією Об'єднаних сил України. Під їхнім керівництвом українські війська нібито 70 разів обстріляли території псевдореспублік, внаслідок чого поранення отримали та загинули 154 особи.

Михайло Драпатий

Михайло Драпатий — український військовослужбовець та бригадний генерал ЗСУ. Командував 58-ю окремою мотопіхотною бригадою з 2016 до 2019 року.

На війні, починаючи від 2014 року. 9 травня 2014 року в центрі окупованого Маріуполя епічний і славнозвісний стрибок "літаючої БМП" над барикадою виконав комбат 2 батальйону 72-ї Гвардійської ОМБР Михайло Драпатий. У 2022 році він був у п'ятірці командирів, які звільняли південь України.

Михайло Драпатий є лицарем орденів Богдана Хмельницького та "Народний Герой України". У квітні 2019 року йому достроково присвоєне звання полковника.

Бригадний генерал Михайло Драпатий

Віктор Ніколюк

Віктор Ніколюк — генерал-майор ЗСУ. З лютого 2022 року керував обороною Чернігова і Чернігівської області, з 2021 року — командувач військ Оперативного командування "Північ".

Генерал-майор Віктор Ніколюк

Ніколюк був начальником 169-го навчального центру (2017—2021), командиром 92-ї окремої механізованої бригади (2013—2017). У 2022 році отримав Героя України. У березні 2023 року генерал-майор Віктор Ніколюк, який очолював ОК "Північ", приступив до обов'язків командувача підготовкою командування Сухопутних військ ЗСУ.