У мережі показали наслідки удару по штабу флоту РФ у Севастополі (фото)

Окупаційна влада Криму оголосила про загрозу повторної атаки по Севастополю, у місті знову лунає повітряна тривога.

У Telegram показали фото штабу Чорноморського флоту Російської Федерації в окупованому Севастополі, де було завдано ракетного удару. Кадр опублікував український журналіст Андрій Цаплієнко.

За його словами, на місце удару прибуло близько десятка машин швидкої допомоги рятувальної служби.

Примітно, що після ракетного удару окупаційна влада оголосила про загрозу завдання повторного удару й оголосила повітряну тривогу.

За даними росЗМІ, попередньо відомо про шість постраждалих. При цьому місцева влада стверджує, що постраждалих немає.

Удар по штабу флоту РФ у Севастополі — останні новини — відео

22 вересня в соцмережах з'явилася інформація про вибухи в районі західного узбережжя окупованого Криму. Повідомляли про роботу ППО в селищі Гвардійське, а також про вибухи в навколишніх населених пунктах і димову завісу в районі Севастопольської бухти.

Пізніше в Міноборони РФ заявили про те, що ЗСУ атакували Крим з використанням керованих ракет і БПЛА літакового типу. При цьому перехопити вдалося лише одну ракету і два безпілотники.

Цього ж дня в окупаційній адміністрації заявили про удар по штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі.