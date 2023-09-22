ДБР затримало військового, який втік зі служби та закликав його спіймати (відео)

Повідомляють, що чоловік переховувався у Харкові та намагався всіляко дискредитувати правоохоронців, які його розшукували.

Працівники Державного бюро розслідувань встановили місцеперебування та затримали військовослужбовця, який кинув своїх побратимів та втік з розташування військової частини. Про це повідомила прес-служба відомства.

Зазначається, що у військо він потрапив по мобілізації, втім, відслуживши невеликий проміжок часу у Полтаві, вирішив, що цього достатньо та просто самовільно залишив розташування частини.

В ДБР поінформували, що чоловік переховувався у Харкові та намагався всіляко дискредитувати правоохоронців, які його розшукували. Для цього у соцмережах дизертир публікував відео з провокативними заявами.

Зокрема, на своєму каналі в одній з популярних соцмереж він пропонував працівникам ДБР його зловити та навіть розповідав про своє місцерозташування.

Працівники ДБР затримали військовослужбовця та повідомили йому про підозру у самовільному залишенні військової частини в умовах воєнного стану.

Військовому загрожує покарання у вигляді позбавленням волі на термін до 10 років.

Нагадаємо, 21 вересня працівники ДБР за сприяння Служби безпеки України завершили досудове розслідування щодо трьох правоохоронців із Харківської області, які в складі організованої злочинної групи полювали за наркозалежними людьми, аби вибити в них гроші.