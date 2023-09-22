Сидять без газу, світла та води: окупанти знешкоджують уламки ракет в Севастополі, — соцмережі

Російська влада виселяє людей з центру Севастополя, де відбувся удар по штабу ЧФ РФ. При цьому стверджується, що це потрібно, щоб зібрати уламки ракет, начебто розкидані в центрі міста.

Вдень 22 вересня жителі Криму почули роботу російського ППО, яке намагалось поцілити по крилатих ракетах і захистити військові об'єкти ЗС РФ. Міністерство оборони Росії визнало, що вдалось збити п'ять ракет, але отримав пошкодження штаб командування Чорноморським флотом. Представники окупаційної влади почали розв'язувати проблеми, які виникли у зв'язку з прильотом. Для цього відключили у центрі газ та інші комунальні послуги. Інформацію з моніторингових каналів зібрав Фокус.

У одному з пабліків вказується, що російська влада відключила газопостачання на 23 вулицях в Севастополі. Губернатор міста Михайло Развожаєв також зазначив, що крім газу, відключили електроенергію та обмежили постачання води. Пояснив, що обмеження щодо води ввели через гасіння пожежі на місці влучання ракет.

Людей, які проживають на проспекті Нахімова, почали евакуювати за межі району, ідеться у дописі губернатора. Причина евакуації — уламки ракет, розкидані в центрі населеного пункту: їх потрібно зібрати. Коли уламки зберуть, людей повернуть в помешкання, запевняє російський чиновник.

Cевастополь, проспект Нахімова Фото: Google maps

Також лунали припущення, чи не було пошкоджено Севастопольську ТЕЦ. На опублікованих світлинах видно, що ТЕЦ ціла.

Вибухи в Криму 22 вересня: що відомо

Близько 12-13 год. 22 вересня Крим був атакований крилатими ракетами, внаслідок чого сталось влучання у штаб командування ЧФ РФ. У мережі опублікували відео з місця подій. Видно, як будівлю заволокло димом. Крім того, помітно суттєві пошкодження у верхній частині споруди.

Пізніше російське командування визнало, що вдалось збити п'ять ракет. Однак російські спостерігачі стверджують, що збили дев'ять ракет, однак вибухи пролунали не лише в Севастополі. Зокрема, у моніторингових пабліках нарахував ще шість точок в Криму, які могли потрапити під удар.

СтратКом ЗСУ підтвердив удар по штабу командування ЧФ РФ. Інших офіційних подробиць атаки поки що не має. Подію прокоментував речник Повітряного командування Юрій Ігнат. Він був лаконічним: росіянам має бути "не спокійно".

Нагадуємо, у Офісі президента Зеленського відреагували на заяви Міністерства оборони Росії, опубліковані після удару ракет 22 вересня. Зокрема, зазначили, що почули "виступ коміків". Тим часом у мережі показали наслідки прильотів: видно проломлений дах та рознесених горішній поверх штабу ЧФ РФ в Севастополі.