Загинули десятки військових: у ЗМІ повідомили про результативність удару по штабу ЧФ РФ

Російська влада не може дійти згоди щодо кількості постраждалих від вибуху у штабі командування ЧС РФ у Севастополі. Згідно з офіційними заявами, постраждала одна людина — вона просто зникла, а не загинула.

Жителі Севастополя вдень 22 вересня почули низку гучних вибухів у районі штабу командування ЧФ РФ. Губернатор міста Михайло Развожаєв підтвердив, що стались атаки крилатими ракетами і є прильоти. Міноборони РФ запевняє, що вдалось збити п'ять ракет, а від ударів решти російські військові не постраждали. Джерела ЗМІ серед російських офіцерів стверджують, що є загиблі. Про це ідеться у статті видання "Новая газета Европа".

Три різні джерела повідомили про різну кількість постраждалих, наголосило видання. Згідно з офіційними даними Міноборони РФ, спершу було відомого про одного загиблого. Однак потім оновили інформацію: запевняють, що він зник безвісти, а не загинув.

Згідно з даними російського порталу "112", постраждало шестеро людей. Втім не вказано, ідеться про цивільних чи військових. Своєю чергою губернатор Севастополя Михайло Развожаєв переконує, що жодна людина не поранена.

Автор "Нової газети Європа" поспілкувався з деяким анонімним джерелом, яке розповіло про втрати ЗС РФ. Зокрема, це джерело стверджує, що росіяни втратили десятки військових внаслідок ударів крилатих ракет ЗСУ.

"Постраждалих сьогодні набагато більше, ніж один, про який офіційно оголошено. Йдеться про десятки військовослужбовців", — цитує видання співрозмовника — російського офіцера.

Припускає, що більше даних буде після гасіння пожежі та розбору завалів. Також офіцер пригадав, чим займався ЧФ РФ після анексії Криму та вторгнення у 2022 році: запускав крилаті ракети "Калібр" по Україні, загрожував десантуванням під Одесою, підвозив зброю російським підрозділом, вів розвідку та патрулювання.

Інше джерело уточнило кількість ракет, якими 22 вересня атакували Севастополь. Начебто було запущено сім ракет, з них п'ять збило російське ППО, а дві — влучили в ціль. Також ізраїльський експерт Давид Шарп припустив, що ідеться про ракети Strom Shadow.

Вибухи в Криму: деталі

Зазначимо, перші повідомлення про вибухи в Криму з'явились у мережі близько 12 год. 22 вересня. Пізніше стало відомо про влучання у будівлю штабу командування ЧФ РФ: на відео видно, як вона задиміло та втратила дах. Губернатор пізніше повідомив, що у низці районів відключили газ, світло та обмежили постачання води.

Між тим моніторингові канали стверджували, що гучно було не лише в Севастополі. Зокрема, припускають, що вибухало ще в шести точках по всьому півострову. Російська влада прокоментувала ситуацію лише у одній з цих точок. Стверджує, начебто під Бахчисараєм просто загорілась трава.

Нагадуємо, у Офісі президента Зеленського попередили про кампанію, яку незабаром почнуть кремлівські пропагандисти. Відомо, що вони дискредитуватимуть Зеленського та його команду в очах закордонних партнерів. Перший крок у цьому напрямку російська влада вже, схоже, зробила. Саме 22 березня президент Білорусі Олександр Лукашенко висловився щодо ситуації, яка склалася між Україною та Польщею.