"Їм потрібно думати": Буданов розповів про знищення російських систем ППО в Криму

За словами глави української військової розвідки, українці проробляють дірки в загальній системі протиповітряної оборони противника, а також виснажують запаси російських ракет ППО.

Про перспективи окупації Кримського півострова можна побічно судити з нещодавніх ударів Сил оборони України по військовій інфраструктурі окупантів. Про це розповів начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв'ю порталу The War Zone від 22 вересня.

Журналіст запитав у Кирила Буданова, чи вірить він, що Україна поверне Крим цього року. Глава ГУР МО зазначив, що питання про хід контрнаступу слід адресувати Генштабу.

"Але кажучи про Крим, ви не могли не помітити, що з середини серпня по Криму відбувається певна активізація, і це може побічно підказати вам відповідь на ваше запитання", — сказав глава української військової розвідки.

Кирило Буданов вказав на те, що по військовій інфраструктурі та військових об'єктах в окупованому Криму успішно завдаються удари. Зокрема, йдеться про знищення протиповітряної оборони противника.

"Коли ми вступаємо в бій із черговим дивізіоном ППО російських військових, їм потрібно думати про те, звідки вони можуть підтягнути ці системи та де вони зможуть терпіти меншу оборону в інших місцях", — пояснив Буданов.

Начальник розвідки зазначив, що українці проробляють дірки в загальній системі протиповітряної оборони, при тому, що системи ППО є дуже дорогим устаткуванням, на виробництво яких йде багато часу. Крім того, виснажуються запаси російських ракет ППО.

"З політичної точки зору ми також демонструємо очевидну неспроможність російських систем ППО", — зазначив Буданов.

Нагадаємо, у п'ятницю, 22 вересня, було завдано ракетного удару по будівлі штабу Чорноморського флоту Військово-морських сил Російської Федерації. Судячи з опублікованих кадрів, "прильотів" по штабу ЧФ РФ було кілька.

У мережі також показали супутникові фото аеродрому Саки в селищі Новофедорівка в окупованому Криму, атакованого в ніч на 21 вересня. Один з ангарів повністю зруйнувався від вогню, а на одному з будинків помітна піна, утворюючи характерну білу "шапку" на його даху.