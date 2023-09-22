Не ображайте поляків: прем'єр Польщі розкритикував Зеленського через виступ в ООН

Польський прем'єр-міністр наголосив, що захист доброго імені та честі народу – це найважливіше завдання уряду його країни.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький застеріг Володимира Зеленського не "ображати" поляків, реагуючи на заяву президента України на Генасамблеї ООН, в якій він розкритикував дії Польщі. Про це повідомляє PAP.

"Я хочу сказати президенту Зеленському, щоб він більше ніколи не ображав поляків, як він це зробив нещодавно в ООН, поляки цього не допустять. І захист польського доброго імені — це не тільки мій обов'язок і честь, це найважливіше завдання уряду Республіки. Ми будемо захищати всі наші аргументи в нинішньому геополітичному контексті і ми знаємо, як ці аргументи повинні бути оформлені", – наголосив премʼєр Польщі.

Окрім того, Матеуш Моравецький наголосив, що в Україні триває війна за безпеку Європи.

"Ми це знаємо й допомагаємо, відправляючи зброю, організовуючи відправлення зброї, тому що ми зараз в першу чергу озброюємося самі. Але хаб у Жешуві, цей спеціальний логістичний центр працював, працює і буде працювати разом з нашими союзниками", – запевнив він.

Заява Зеленського про фейкову солідарність країн ЄС: деталі

19 вересня у своєму виступі на Генасамблеї ООН Зеленський заявив, що "політичний театр" навколо зернового імпорту, в якому беруть участь Польща, Угорщина і Словаччина, тільки на руку Москві.

Представники польського МЗС викликали посла України і заявили, що передали "рішучий протест" польської сторони проти слів Зеленського про те, що деякі країни ЄС симулюють солідарність і опосередковано підтримують російського агресора.

Нагадаємо, 15 вересня Єврокомісія оголосила про припинення дії обмежувальних заходів щодо експорту українського зерна та інших продовольчих товарів до ЄС.

Пізніше про введення власних заборон заявила влада Польщі, Угорщини та Словаччини. Польща внесла до списку заборонених, окрім пшениці, ріпаку, соняшнику та кукурудзи, крупи та борошно. Угорщина розширила заборону до 24 товарних позицій.

Україна подала позов до Світової організації торгівлі, в якому звинуватила ці країни в дискримінаційному ставленні до української агропродукції.