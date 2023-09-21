Зерновий позов України: ЄС буде на боці європейських країн в арбітражі, — Financial Times

Єврокомісія спершу зажадала від Польщі, Угорщини та Словаччини скасувати свої санкції на ввезення української аграрної продукції, але тепер Брюссель працює над "координацією юридичних дій" для протидії скарзі Києва.

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Брюссель оголосив, що розглядає можливість захисту Угорщини, Польщі та Словаччини в СОТ у зв'язку з позовами України через заборону на ввезення українського зерна. Про це Єврокомісія поінформувала Будапешт, Варшаву і Братиславу, пише газета Financial Times.

"Відповідно до законодавства ЄС Єврокомісія братиме участь у цьому розгляді в СОТ, ініційованому щодо держав-членів", — наводить видання витяги з письмового звернення Брюсселя до цих трьох держав.

Єврокомісія спочатку зажадала від Польщі, Угорщини та Словаччини, нагадує FT, скасувати заборону на ввезення аграрної продукції з України на національному рівні, аж до введення санкцій проти цих країн. Однак тепер Брюссель працює над "координацією юридичних дій" щодо можливої протидії скарзі Києва в СОТ.

"Наступним кроком ЄК стане відповідь Україні на запити про консультації від імені всіх трьох держав", — уточнюється в посланні виконавчого органу ЄС.

Зернова криза — що відомо

Нагадаємо, що Єврокомісія 15 вересня відмовилася подовжити дію ембарго на ввезення українського зерна в ЄС. Однак Угорщина, Словаччина і Польща пролонгували заборону на ввезення аграрної продукції з України. У відповідь Київ подав до СОТ позови до цих трьох країн. За словами міністра економіки України Юлії Свириденко, односторонні дії країн — членів ЄС у сфері торгівлі неприйнятні.

Словаччина, Угорщина і Польща, зі свого боку, вирішили припинити участь у роботі координаційної платформи Єврокомісії з проблем поставок українських зернових. У роботі платформи брали участь представники ЄК, Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії, Словаччини та України.

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Зерно розбрату: чому Польща проти вступу України до ЄС

Уже сьогодні, 21 вересня, країни, які запровадили ембарго на агропродукцію з України, сигналізують про готовність розглянути план спільної верифікації та узгодження поставок, розроблений Києвом. Про це сказав заступник міністра економіки України Тарас Качка в ефірі телемарафону "Єдині новини".

19 липня Фокус писав, що транзит українського зерна через країни Європи — один із варіантів відповіді на вихід РФ із "зернової угоди".

Фокус також повідомляв, що, за словами віце-прем'єра Польщі Ярослава Качинського, Варшава продовжить надавати підтримку Україні в її протистоянні військовій агресії Російської Федерації, незважаючи на розбіжності щодо українського зерна.