Удар по штабу ЧФ РФ у Севастополі: з'явилися супутникові знімки (фото)

На кадрах із супутника видно, як над штабом Чорноморського флоту Росії в окупованому Криму здіймається дим.

У Мережі з'явилися супутникові знімки, на яких видно наслідки ракетного удару по штабу Чорноморського флоту Російської Федерації в Севастополі 22 вересня. Фото опублікував користувач соцмережі X (Twitter) Brady Africk.

"На нових супутникових знімках Криму видно дим, що здіймається над штабом Чорноморського флоту Росії в Севастополі", — написав автор публікації.

Блогер також згадав, що по будівлі вдарили кілька крилатих ракет Storm Shadow/SCALP.

Ракетна атака по штабу Чорноморського флоту РФ: що відомо

Нагадаємо, 22 вересня, в окупованому Криму пролунали вибухи. У Міноборони Росії заявили про "успішне" відбиття атаки дронів і ракет.

Тим часом у Мережі з'явилися кадри пожежі в будівлі штабу Чорноморського флоту Російської Федерації в Севастополі. На місце події прибули машини швидкої допомоги та рятувальники.

Анонімне джерело в коментарі ЗМІ заявило, що внаслідок "прильоту" крилатих ракет по штабу ЧФ РФ у Севастополі росіяни втратили десятки військових. При цьому офіційні російські джерела заявили про одного загиблого.

ЗМІ також повідомили з посиланням на українські джерела, що Україна використовувала далекобійні ракети Storm Shadow для атаки на штаб Чорноморського флоту в Севастополі.