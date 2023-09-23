Зернова суперечка: США вимагають від Польщі пояснень щодо підтримки України, — ЗМІ

За словами журналістів, втрата підтримки України Польщею може підірвати єдність НАТО. Однак польські дипломати заявили, що Варшава продовжить підтримувати Київ, хоч і в менших масштабах.

США зажадали від Польщі роз'яснень з приводу її підтримки України у війні проти Росії. Про це повідомляє видання Bloomberg з посиланням на неназваного представника Пентагону.

За словами анонімного чиновника, Польща, як і раніше, віддана підтримці України, але точна позиція країни наразі Вашингтону незрозуміла.

За словами журналістів, публічна суперечка України та Польщі раптово поставила під сумнів єдність, яка визначала відносини країн-сусідів. Так, конфлікт, який почався через експорт українського зерна, ризикує підірвати європейську солідарність.

Американський чиновник сказав журналістам, що розбіжності між союзниками ще не призвели до появи тріщин у єдності коаліції, яка підтримує Україну. Передбачається, що підтримка Києва зберігатиметься ще кілька років.

Неназваний європейський дипломат заявив виданню, що польські чиновники приватно запевнили іноземних колег, що військова підтримка України Польщею продовжуватиметься, хоча й у менших масштабах. Дипломат заявив, що втрата підтримки Польщі може підірвати єдність НАТО.

Нагадаємо, що 21 вересня повідомлялося, що Україна і Польща домовилися знайти спільне рішення щодо експорту зерна. Під час розмови сторони обговорили ситуацію, яка склалася між країнами та пропозицію Києва щодо її вирішення, розповіли в українському міністерстві.

Також повідомлялося, що американські журналісти повідомили, що Москва домоглася успіхів, викликавши суперечки між Україною і Польщею. Незважаючи на "тріщину" у відносинах, Польща рішуче має намір підтримувати Україну і не бачить альтернативу цьому курсу. На думку джерел WP, висловлювання Моравецького відображають тільки напруженість моменту.