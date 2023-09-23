"Нептун" модернізують і розвивають, але Буданов назвав ключову проблему

За словами начальника ГУР, ракети удосконалюють, але в Україні немає ліній для масового виробництва "Нептунів".

В Україні продовжують роботи з модернізації та розвитку ракети "Нептун", яка в базовій версії є протикорабельною. Проте керівник Головного управління розвідки генерал-лейтенант Кирило Буданов в інтервʼю для The War Zone назвав ключову проблему.

Журналіст запитав у Буданова, чи може він розповісти про якусь зброю, яку використовує Україна: модифікований "Нептун", морські дрони чи БПЛА. На це начальник ГУР заявив, що Україна використовує все наявне озброєння.

"Перелік різноманітних дронів, які виробляються в Україні, зараз досить великий, і ми використовуємо все, що можемо. "Нептуни" перебувають у процесі розвитку, який ще триває, і вони вдосконалюються і вдосконалюються. Але проблема з ними полягає в тому, що ми не маємо лінії, щоб виробляти їх багато. Отже, проблема в кількості тих, що є", — пояснив Буданов.

Тому, враховуючи обмежену кількість ракет, першочерговими цілями для "Нептуна" є російські засоби ППО, щоб пробивати прогалини в протиповітряній обороні ворога. Далі пробіли використовуватимуть для проведення інших операцій.

Варто зазначити, що "Нептун" уже атакував декілька російських цілей. Зокрема, знищив С-400 в окупованому Криму. Як повідомив командувач ВМС України контрадмірал Олексій Неїжпапа, випробування "Нептуна" завершували ударами по "Адміралу Ессену" та "Москві".

Нагадаємо, 30 серпня ЗМІ писали, що Україна модернізує ракети "Нептун", щоб він мав дальність 1000 кілометрів.