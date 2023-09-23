ЗСУ у вересні встановили 3 рекорди зі знищення техніки та зброї ЗС РФ, — експерт

За словами військово-політичного оглядача Олександра Коваленка, дані про втрати противника є лише проміжним результатом, адже до кінця місяця ще є час.

Втрати Російської Федерації в Україні продовжують стрімко зростати і найближчим часом може очікувати ще один рекорд. Про це заявив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко у своєму Telegram-каналі 23 вересня.

За його словами, до третього тижня осені можна заявити, що знищена техніка ЗС РФ добирається до рекордної кількості.

"Як і очікувалося, черговий рекорд буде встановлено за кількістю знищеної ствольної артилерії. За 3 тижні вересня було знищено 680 одиниць. Для абсолютного рекорду потрібно знищити ще 12 стволів", — заявив Олександр Коваленко.

При цьому, у Сил оборони України є ще один рекорд. Вони знищили рекордну кількість російських РСЗВ. Це станом на 23 вересня вже 54 одиниці, а до кінця місяця і зовсім цифра може дійти до 70.

"Час покаже, але з урахуванням тактики застосування РСЗВ ворогом можна стверджувати, що це цілком реально. Наразі, через критичний дефіцит ствольної артилерії за низкою напрямків, російські війська змушені підтягувати РСЗВ ближче до лінії фронту", — продовжив Олександр Коваленко.

Третій рекорд за втратами РФ, який також став очікуваним, це автотранспорт противника. Логістика ЗС РФ стискається, як зазначив військово-політичний оглядач, і вони використовують звичайні "буханки" в тих місцях, де мають застосовуватися ББМ. У росіян великий дефіцит цього виду техніки.

"Які будуть остаточні результати, побачимо наприкінці місяця, але й проміжні вже говорять більш ніж просто багато про що", — підсумував Олександр Коваленко.

Нагадаємо, 22 вересня повідомлялося, що ЗС РФ втратили значну кількість артилерії та легкоброньованої техніки, зокрема БМП-2 і БТР-82А, про що повідомили аналітики з проєкту Oryx. Також українські військові знищили 5 вантажівок типу Урал і КамАЗ. Було затрофеєно 2 БПЛА Supercam і Zala.