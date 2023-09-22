Supercam, "Тайфун" та артилерія: оновлені втрати російських військ за даними Oryx (список)

Українські військові знищили доволі рідкісний броньовик "Тайфун", одразу 5 одиниць артилерії та іншу техніку. Окупанти своєю чергою пошкодили БМП Marder.

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Російські війська втратили значну кількість артилерії та легкоброньованої техніки, зокрема БМП-2 та БТР-82А. Про це повідомляється в проєкті Oryx, де ведуть список втрат на основі фото чи відео доказах.

Українська армія знищила 5 одиниць легкоброньованої техніки: 2 БМП-2, 1 БТР-82А й 1 БТР-80. Окрім цього окупанти втратили броньовик "Тайфун" від російської компанії КамАЗ.

Контрбатарейна боротьба принесла окупантам 5 одиниць втраченої артилерії:

2 САУ "Акація" калібру 152-мм;

1 гармата "Гіацинт-Б" калібру 152-мм;

1 гармата Д-30 калібру 122-мм;

1 протитанкова гармата МТ-12 калібру 100 мм.

Також українські військові знищили 5 вантажівок типу Урал та КамАЗ. Було затрофеєно 2 БПЛА Supercam та Zala.

Українська армія мала менше втрат, які потрапили до списку. Окупанти пошкодили німецьку БМП Marder 1A3 та броньовик Kirpi. Також Сили оборони мали втрати в інших БМП та броньовиках типу MRAP. Ворог знищив 5 одиниць артилерії, одну з яких не вдалося ідентифікувати.

Нагадаємо, 22 вересня в ISW заявили, що ЗСУ вперше перетнули останню лінію оборони ЗС РФ в Запорізькій області.

Також США анонсували пакет військової допомоги Україні на 325 млн доларів.