Військового, якого підозрюють у втечі зі служби у Полтаві, залишать під вартою на два місяці

Чоловік потрапив у військо по мобілізації, втім, відслуживши у Полтаві, втік із військової частини та переховувався у Харкові.

Два місяці без права застави проведе під вартою військовослужбовець, якого затримали в Харкові. Напередодні йому оголосили підозру у втечі з розташування військової частини у Полтаві. Про це повідомляє "Суспільне Харків" з посиланням на речника територіального управління Державного бюро розслідувань Олександра Білка.

Також цю інформацію підтвердила у Facebook суддя Лариса Гольник.

"Слідчою суддею в цій нашумілій справі випало бути мені. Запобіжний захід уже обрано. 60 діб тримання під вартою без права внесення застави. Нагадаю, запобіжний захід — це не покарання", — написала суддя.

Нагадаємо, чоловік потрапив на службу за мобілізацією, служив у військовій частині в Полтаві та самовільно її покинув.

Чоловік переховувався у Харкові та постив у соцмережах відео, пропонуючи правоохоронцям його спіймати. Він навіть повідомляв, в якому місті знаходиться.

"Хлопці, за що ви бабки отримуєте? Не сидимо, ловимо мене, не сидимо на халяву на грошах казенної держави", — заявляв чоловік в одному із роликів.

Ролик ДБР

Працівники ДБР встановили його місцеперебування та затримали порушника, опублікувавши фото затримання. Йому повідомили про підозру у самовільному залишенні військової частини в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 407 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк до 10 років.

Процесуальне керівництво здійснює Полтавська спеціалізована прокуратура у сфері оборони.

Нагадаємо, раніше обрали запобіжний захід для одного зі співробітників Самбірського військкомату у Львівській області, якого підозрюють у катуванні та незаконному утриманні громадян.

Ролики які демонструють, як чоловік у формі погрожує зброєю затриманому, з'явились у мережі 19 вересня. Відбувалося це, як виявилося, у ТЦК міста Самбір. Того ж дня в ДБР повідомили про відкриття кримінального провадження за цим фактом.