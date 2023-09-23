РФ готова до переговорів щодо України та визнає кордони 1991 року: Лавров на Генасамблеї ООН

Зокрема, під час свого виступу міністр закордонних справ РФ назвав Захід "імперією брехні", заявив, що РФ поважає територіальну цілісність України, та зазначив, що не слухав виступу президента України.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров 20 вересня виступив на 78-й сесії Генеральної Асамблеї ООН, а сьогодні дав пресконференцію за підсумками роботи, зробивши кілька заяв. Журналістам, серед іншого, Лавров заявив, що Росія готова до переговорів щодо України, але жодних пропозицій про припинення вогню не розглядатиме, а потім раптово повідомив, що РФ поважає "територіальну цілісність України", пише ТАСС.

Пресконференція Лаврова, як повідомляють російські ЗМІ, зібрала "рекордну кількість журналістів". І він зробив низку заяв стосовно війни в Україні та навіть особисто президента Зеленського, хоча сам сказав, що виступ Зеленського не слухав. Володимир Зеленський виступав другим, а Лавров дванадцятим. Український лідер покинув зал засідань, не дочекавшись промови Лаврова.

"Я знаю, що Зеленський може розповісти. Він, до речі, був не в ударі. Я потім по телевізору дивився, якийсь він був невеселий. Але в мене справи свої є: ми ж усі знаємо, що він скаже. Навіщо час витрачати? У мене було 33 заплановані двосторонні зустрічі, і вони були загалом набагато кориснішими", — заявив російський дипломат.

Щодо питання про переговори, Лавров заявив, що до переговорів Кремль готовий, але без припинення вогню.

"Ми працюємо в реальній ситуації, яка склалася. У березні та квітні 2022 року переговори були, вже було все парафовано. Але через два дні відбулася Буча, тому що, я думаю, комусь у Лондоні чи Вашингтоні не хотілося б, щоб ця війна закінчувалася. Тому зараз, коли нам кажуть про переговори, Путін коментував це, він сказав дуже чітко: так, ми готові до переговорів, але ніяких пропозицій про припинення вогню ми не розглядатимемо, тому що ми один раз це розглянули, але ви нас обдурили", — сказав Лавров, повідомивши, що це Захід нібито "заборонив Києву вести переговори з Москвою".

"Ми не просто були готові, а погодилися на переговори, досягли згоди у квітні 2022 року. І після цього, як я розумію, Зеленському сказали: раз вони так швидко погодилися, давайте ще їх виснажувати", — сказав глава МЗС РФ.

Також він заявив, що Росія нібито поважає територіальну цілісність України за умов виконання всіх закріплених у Декларації незалежності обіцянок Києва.

"Безумовно, ми ще в 1991 році визнали суверенітет України на основі Декларації про незалежність, яку Україна ухвалила, виходячи з Радянського Союзу. В декларації багато що записано хорошого, зокрема, що вони поважатимуть права національних меншин, поважатимуть права російської мови й інших мов, російську там прямо згадано. Потім усе це увійшло до Конституції України", — сказав міністр.

"Але в Декларації незалежності було одним із головних для нас моментів, що Україна буде позаблоковою країною, не вступатиме в жодні військові альянси. У тій редакції, за тих умов ми територіальну цілісність України підтримуємо", — додав Лавров.

"У нас жодних проблем немає з територіальною цілісністю України, вона була зруйнована тими, хто здійснив і підтримав переворот, лідери якого оголосили війну проти власного народу і стали бомбити свій власний народ", — резюмував Лавров.

Цитуючи Путіна, глава МЗС також назвав Захід "імперією брехні".

"Звиклі дивитися на решту світу зверхньо, американці та європейці часто-густо дають обіцянки, беруть на себе зобов'язання, зокрема письмові та юридично зобов'язуючі, а потім їх просто не виконують. Як зазначив президент Росії Володимир Володимирович Путін, Захід являє собою справжнісіньку "імперію брехні", — сказав глава МЗС РФ.

Нагадаємо, виступаючи на Генасамблеї ООН, Володимир Зеленський нагадав, що РФ блокує порти України, атакує Запорізьку атомну електростанцію, наражаючи світ на ядерну загрозу, а також масово викрадає українських дітей.