У Маріуполі пролунав Гімн України: Андрющенко розповів про реакцію окупантів (відео)

Гімн України увімкнули на провулку Будівельників. Через 15 хвилин на місце прибула окупаційна поліція.

У суботу 23 вересня у тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області мирні жителі увімкнули Гімн України. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram.

"Гімн України лунав в окупованому Маріуполі. Вчора вночі по провулку Будівельників маріупольці увімкнули Гімн України", — сказав Петро Андрющенко.

З його слів, через 15 хвилин після цього по доносу на місце прибули російські поліцейські, проте вже нікого не знайшли. Андрющенко наголосив, що Маріуполь чекає та бореться.

"Маріуполь. Незламний та Нескорений", — заявив радник мера Маріуполі.

Нагадаємо, 22 вересня радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що маріупольців почали викликати до суду з підозрою в екстремізмі. До місцевих жителів, які незадоволені окупаційною владою, приходять російські "майори" та вручають повістки.

21 вересня стало відомо, що цивільних жителів Маріуполя перестали лікувати в медичних закладах. Зокрема, стаціонари призупинили прийом хворих маріупольців через збільшення кількості поранених російських військових. Натомість мирним жителям дають пігулки, знеболювальні, а після цього відправляють додому. Через такі дії медиків у Маріуполі щотижня помирає від 300 до 400 людей.

6 вересня Петро Андрющенко розповів, що в Маріуполі щодня окупанти викрадають людей з катівень. Їх забирають та відвозять у невідомому напрямку. У місті продовжують проводити фільтраційні заходи. Російські окупанти заарештували вже понад десять тисяч українців — щодня цей показник перебуває на рівні кількох десятків, тоді як за тиждень доходить до сотні людей.