Проходять "потрійний пояс оборони" росіян: в ISW розповіли про просування України у Вербовому

Супутникові знімки показують, що ЗСУ за останні чотири дні підтягнули важку техніку ближче до Вербового і пройшли специфічний ряд із найкращих польових укріплень ЗС РФ: протитранспортні рови, "зуби дракона" і бойові позиції на лінії 1,7-3,5 км на захід від Вербового.

"Інститут дослідження війни" прокоментував заяву командувача Таврійського угруповання військ України бригадного генерала Олександра Тарнавського, який у своєму інтерв'ю, опублікованому 23 вересня, заявив про "прорив" на лівому фланзі в районі Вербового і зазначив, що ЗСУ продовжують наступ. Про це йдеться у зведенні від 23 вересня.

На кадрах бойових зіткнень, опублікованих 22 вересня, можна бачити пошкоджену українську бронетехніку (MRAP) і БМП-2, що розташовані дещо далі за лінією окопів і позицій ЗС РФ у районі Вербового. За словами аналітиків, це "вказує на те, що Сили оборони України просуваються і перекидають більше важкої техніки за потрійний пояс оборони росіян: протитанкові рови, "зуби дракона" і окопи з військами".

Просування України у Вербовому: супутникові знімки

Супутникові знімки показують, що ЗСУ за останні чотири дні підтягнули важку техніку ближче до Вербового, тобто це саме те, про що говорив Тарнавський.

Карта контрнаступу України

Видання The Wall Street Journal 21 вересня писало з посиланням на заяву неназваного українського офіцера з Повітряних сил, що ЗСУ домоглися "обмеженого прориву" на захід від Вербового.

ISW робить висновок про те, що українські війська прорвали російські польові укріплення на захід від Вербового в західній частині Запорізької області, але зазначає, що ці укріплення все ж таки не останній рубіж глибокоешелонованої оборони ЗС РФ на заході Запорізької області, а, скоріше, найбільш підготовлені польові укріплення — частина безперервної лінії оборони.

Нагадаємо, що ЗСУ повністю розбили російських морпіхів на Запоріжжі.

Також повідомлялося, що в Генштабі підтвердили успіхи ЗСУ в районі Вербового.