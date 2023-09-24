Привітав з днем міста: безпілотник атакував Курськ (відео)

БПЛА атакував адміністративну будівлю в Центральному окрузі. Місцева влада звинуватила в цьому Україну.

Вранці 24 вересня безпілотний літальний апарат атакував Курськ (Російська Федерація) у день міста. Про це повідомив губернатор Курської області Роман Старовойт у Telegram.

Він звинуватив Україну в запуску дрона.

"У Курську український безпілотник атакував адміністративну будівлю у Центральному окрузі", — сказав Роман Старовойт.

З його слів, у результаті атаки нібито незначні пошкодження отримав дах будівлі. Крім цього, він розповів, що на місце події виїхали співробітники оперативних служб.

Напередодні губернатор привітав Курськ з днем міста.

Російське видання "Осторожно новости" повідомило, що після серії вибухів у небо здійнявся сірий дим.

"Місцеві жителі повідомляли про серію вибухів пів години тому (близько 10:00 за місцевим часом, — ред.), після чого у небі з'явився помітний слід", — йшлося в повідомленні.

За інформацією іншого Telegram-каналу, вибух міг статися в районі ФСБ.

Нагадаємо, 27 серпня стало відомо, що безпілотники атакували аеродром в Курську. Це сталося під керівництвом контррозвідки СБУ. В результаті атаки було пошкоджено чотири літаки Су-30, один МіГ-29, два ЗРК "Панцир" і радари комплексу С-300. 8 вересня стало відомо, що удари по ворожому аеродрому завдали українські картонні БПЛА. Зазначили, що російська протиповітряна оборона змогла знищити лише три дрони.

20 вересня безпілотник атакував Сочі (Російська Федерація). У результаті чого зайнялася пожежа на складі паливно-мастильних матеріалів (ПММ).