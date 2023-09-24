"Вже можемо до неї добивати": ЗСУ взяли під вогневий контроль трасу "Бахмут-Горлівка"

У противника залишається ще кілька логістичних трас, якими він постачає забезпечення ЗС РФ на Бахмутському напрямку.

Збройні сили України вже "дістають" до траси "Бахмут-Горлівка" і працюють над тим, аби перерізати ще кілька ворожих логістичних шляхів. Про це в ефірі телемарафону 24 серпня повідомив керівник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.

"Один зі шляхів, ми вже можемо до нього добивати, це траса "Бахмут – Горлівка", яка розташована за 3 км від лінії зіткнення, це — робоча дистанція для наших мінометів та БПЛА. Також у противника ще залишається декілька логістичних трас, якими він постачає забезпечення до Бахмутського угруповання, це і траси, які ведуть з окупованої території", — сказав він.

Речник Східного угруповання військ ЗСУ також зазанчив, що Сили оборони продовжують роботу по перерізанню цих шляхі, щоб знекровити російське угруповання на цьому напрямку і завдати йому максимальних втрат.

Також за словами Іллі Євлаша, ЗС РФ вперше після тривалої перерви для перевірки оборони ЗСУ в районі Білогорівки на Луганщині кинули в бій своїх в’язнів – всі вони були знищені.

Нагадаємо, що супутникові знімки показують, що ЗСУ за останні 4 дні підтягнули важку техніку до Вербового і пройшли специфічний ряд із найкращих польових укріплень росіян.

Раніше повідомлялося, що в Вербового Запорізької області Сили оборони України й надалі наступають, витісняючи ворога із займаних позицій.