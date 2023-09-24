Попри війну: деякі західні політики хочуть виборів в Україні наступного року, — Washington Post

Президент України Володимир Зеленський підкреслив у відповідь на тиск з боку деяких західних політиків, що Україна не може дозволити собі витратити 135 мільйонів доларів на проведення виборів, поки вона бореться за своє виживання.

Деякі західні політики, попри російську агресію в Україні та оголошений загальнонаціональний воєнний стан, продовжують тиснути на владу країни і підштовхувати її до проведення парламентських і президентських виборів у наступному році. Про це пише сьогодні, 24 вересня, американська газета Washington Post.

Цю пропозицію спочатку висунув нідерландський голова Парламентської асамблеї Ради Європи Тіні Кокс. Згодом під час візиту до Києва це зробив сенатор-республіканець Ліндсі. Справу підхопили й інші республіканці, включаючи таких одіозних консерваторів, як Такер Карлсон, який неправдиво звинуватив Зеленського у скасуванні виборів.

Насправді Конституція України забороняє вибори в умовах воєнного стану, зазначає видання, посилаючись, у тому числі, на експертів з виборів і прихильників демократії.

"Проведення вільних і чесних виборів у воєнний час є фактично неможливим і також необдуманим. Зараз приблизно одна п’ята території України окупована російськими військами. Мільйони українців переміщені, багато з них живуть за межами країни. Десятки тисяч солдатів закинуті на фронт", — підкреслює WP.

На думку медіа, тиск щодо проведення виборів, незважаючи на згадані перешкоди, підкреслює постійні вимоги деяких сил на Заході, щоб Україна довела свою відданість демократії, навіть попри те, що українці двічі піднімалися на масові продемократичні демонстрації — під час Помаранчевої революції 2003-2004 років і Революції Гідності 2013-2014 років.

Українські посадовці, на яких WP посилається анонімно, кажуть, що для проведення голосування у воєнний час необхідно подолати значні фінансові, матеріально-технічні та юридичні перепони.

"Немає ситуації, в якій можна було б провести демократичні вибори під час війни. Росіяни наполягають на цьому через свої таємні канали", — наводить видання слова джерела з українського апарату безпеки.

Така перспектива, на думку експертів WP, абсолютно неможлива і може дати московським силам засіб проникнути в Україну та послабити її зсередини.

"Це ризиковано, погано для країни та безглуздо з політичної точки зору. Це підірве дуже крихку політичну стійкість української держави", — зауважує українське джерело.

Певні українські політики навіть побоюються, що ціною проведення виборів у воєнний час може стати програш у війні, оскільки внутрішні політичні розбіжності, які є природними в демократичному суспільстві, можуть зруйнувати національну єдність, необхідну для перемоги над Росією.

За словами деяких українських парламентарів, тиск надходить передусім з боку республіканців через початок президентських виборів у США 2024 року.

"Це логічно та очікувано. Звичайно, українські справи так чи інакше стануть частиною внутрішньоамериканського дискурсу", — зауважив медіа один народний депутат.

П’ять причин, через які вибори в Україні не можуть відбутися у 2024 році

Насамперед, як зазначив президент Володимир Зеленський під час візиту до Канади, проводити вибори під час війни забороняє закон. Він назвав п’ять перепон для цього:

вибори мають відбуватися демократично та прозоро, для цього потрібні незалежні спостерігачі;

проблеми із голосуванням людей на тимчасово окупованих російськими загарбниками територіях;

складнощі з голосуванням для громадян України, які перебувають за кордоном;

дефіцит коштів, яких Україні вистачає лише на фінансування армії;

голосування військових, яке практично неможливо організувати.

Нагадаємо, у серпні Верховна Рада України подовжила воєнний стан на 90 днів, тим самим у правовому сенсі перенісши парламентські вибори, які мали відбутися не пізніше кінця жовтня.

Фокус також писав, що на брифінгу в Канаді Володимир Зеленський заявив про те, що слід конфіскувати російські активи.