Потужні прильоти: у Токмаку чули вибухи, окупанти кажуть про ракетний удар

За даними мера Мелітополя Івана Федорова, російські сили ППО спрацювали неефективно і поранили цивільних. В одному з районів Токмака пошкоджено газопровід і лінії електропередач, зв'язок працює з перебоями.

У тимчасово окупованому Токмаку чули вибухи, у місті зафіксовано прильоти. Про це повідомив у Telegram мер Мелітополя Іван Федоров.

"Мешканці повідомляють, що внаслідок роботи ра**ської ППО травмовано цивільних. Чекаємо на офіційну інформацію про втрати ворога", — розповів градоначальник.

Місцеве видання "РІА Мелітополь" додає, що по Токмаку завдали потужного ракетного удару.

Представник окупаційної адміністрації Запорізької області Володимир Рогов звинуватив українських військових в обстрілі міста. Попадання зафіксовано в районі п'ятиповерхового житлового будинку на вулиці Шевченка, одна ракета влучила в дах п'ятиповерхового житлового будинку на вулиці Гоголя, повідомив колаборант.

"Пошкоджено газопровід у провулку Тихий і електропроводи, внаслідок чого відключено від електропостачання північну насосну станцію. Зв'язок у місті та околицях працює з перебоями", — уточнив він.

Нагадаємо, що 21 вересня стало відомо про ураження секретної бази російських окупантів на Мелітопольському моторному заводі. Успішну операцію провели ЗСУ та СБУ.

Фокус також писав про удар по штабу ЗС РФ у районі тимчасово окупованого Мелітополя вранці 19 вересня. Повітряна ціль, яку запустили з неба, зі свистом прилетіла в штаб окупантів.