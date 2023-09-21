ЗСУ уразили секретну базу ЗС РФ у Мелітополі: є жертви серед окупантів, — ЗМІ (фото, відео)

У результаті ракетного удару по штабу ворога загинуло близько десяти окупантів, ще декілька десятків — отримали поранення — уточнили в ЗМІ.

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Збройні сили України (ЗСУ) та Служба безпеки України (СБУ) уразила секретну базу Збройних сил Російської Федерації (ЗС РФ) у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області. Про це повідомило видання "РБК-Україна" з посиланням на власні джерела в СБУ.

Зазначили, що спецпризначенці СБУ виявили, що ворог організував свій штаб на Мелітопольському моторному заводі. Цією інформацією СБУ поділилася з військовими, які вдарили по цілі.

У результаті ракетного удару поранення отримав командувач 58 армії РФ, яка наразі бере участь у боях на Запорізькому напрямку, та начальник штабу. Також постраждало декілька десятків російських офіцерів. За інформацією СБУ, близько десяти з них — загинуло.

Наслідки удару по штабу ЗС РФ у Мелітополі Наслідки удару по штабу ЗС РФ у Мелітополі Фото: "РБК-Україна"

Вибухи в Мелітополі: що відомо

Серія вибухів пролунала вранці 19 вересня у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області. Місцевий Telegram-канал повідомив про "прильот" у південно-західній частині міста, зокрема в районі Мелітопольського моторного заводу (МеМЗ) та Мелітопольського заводу "Автокольорлит". Також місцеві жителі спостерігали дим з боку аеродрому. Відразу після вибухів у Мелітополі почався активний рух ворожої важкої техніки.

Міський голова Мелітополя Іван Федоров заявив, що в у місті пролунало понад п’ять вибухів, тоді як російська ППО, з його слів, не встигала працювати.

За повідомленням окупаційної адміністрації Мелітополя, російська ППО збила ракету, від падіння уламків якої сталося загоряння в непрацюючому цеху заводу.

Пізніше в Центрі стратегічних комунікацій ЗСУ підтвердили удари українських військових по штабу ЗС РФ у Мелітополі.

Нагадаємо, 18 вересня пролунав вибух у центрі тимчасово окупованого Донецька. Повідомляли про пошкодження будівлі, в якій розташувалася окупаційна адміністрація.