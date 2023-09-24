"Мілітаризація шкіл": російських дітей почали готувати до війни, — ЗМІ

Російські діти отримуватимуть базову військову підготовку у віці 7-8 років. Школярів вчитимуть рити окопи, метати гранати та стріляти зі зброї.

У Російській Федерації школярів почали готувати до війни. Про це повідомило видання CNN.

"Мілітаризація російських державних шкіл посилилася після російського вторгнення в Україну, керована не спонтанним спалахом патріотичного почуття, а урядом у Москві", — йшлося в повідомленні.

Зазначили, що в російських школах почали прославляти службу в ЗС РФ, створювати "добровільні роти" з підлітків та змінювати шкільну програму з ухилом на захист Батьківщини. Крім цього, школярів вчать рити окопи, метати гранати та стріляти зі зброї. Зокрема, у школах РФ діють близько десяти тисяч так званих "військово-патріотичних" клубів.

Також у Росії відбулася зміна шкільних підручників. У серпні президент РФ Володимир Путін підписав закон щодо введення до шкільної програми курсу "Основи безпеки і оборони Вітчизни". У межах ініціативи створили курси, які містили екскурсії військовими частинами, військово-спортивні ігри, зустрічі з військовослужбовцями та ветеранами, заняття на БПЛА. Крім цього, школярів навчатимуть застосовувати бойові патрони. Згідно з МОН РФ, цю програму тестують цього року та запровадять у 2024.

Росіяни переписують історію, зокрема на обкладинці підручника "Історія Росії" розміщений Кримський міст. Також створили новий розділ, присвячений новітній історії України. Крім цього, є розділи "Фальсифікація історії", "Відродження нацизму", "Український неонацизм", "Росія — країна героїв".

За інформацією видання, російські діти у віці 7-8 років вже отримують базову військову підготовку. Російських вчителів, які не погоджуються з новими змінами, звільняють. Крім цього, деякі батьки виступають проти подібної зміни шкільної програми, але більшість — підтримує.

Нагадаємо, 29 серпня стало відомо, що окупанти завели сім тонн пропагандистської літератури на тимчасово окуповані території Херсонської області. У цих книгах РФ зробили винною у війні Україну.

21 липня заступник голови Ради Федерації РФ Артем Шейкін розповів про новий предмет у російських школах — "основи бойового застосування безпілотників". Зокрема, школярі вивчатимуть типи БПЛА, їхнє призначення, тактико-технічні характеристики, пристріл дрона, як вести розвідку та засоби протидії ворожим БПЛА.