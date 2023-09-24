"Даремні для Криму": американський генерал розповів, які ракети ATACMS отримають ЗСУ

Ракети ATACMS для України можуть бути варіантом касетного боєприпасу з меншою дальністю ураження. Снаряди цілком підійдуть для ураження деяких ворожих цілей, але вони не настільки ефективні для знищення об'єктів ЗС РФ у Криму, заявив екскомандувач сухопутними військами США в Європі, генерал Бен Годжес.

Сполучені Штати можуть передати Україні обмежену модифікацію далекобійних ракет ATACMS. Таку думку висловив колишній командувач сухопутними військами США в Європі, генерал Бен Годжес у спілкуванні з виданням Newsweek.

"За непідтвердженими даними, ракети ATACMS для України будуть варіантом касетного боєприпасу з меншою дальністю дії", — прокоментував військовий.

Годжес визнав, що цей тип снарядів буде корисним для деяких цілей, але вони не настільки ефективні для знищення великих російських об'єктів у Криму.

"Адміністрація Байдена, схоже, побоюється надання можливостей для високоточних ударів на великі відстані, які Україна може використовувати проти цілей всередині Росії. Велика Британія і Франція були щасливі, що Україна не використала надані нею ракети Storm Shadow і SCALP", — заявив Годжес.

Негайне постачання ракет ATACMS матиме значення для зусиль України з деокупації Криму від російських військ.

Позитивне рішення Вашингтона щодо відправлення ATACMS Україні може підштовхнути до аналогічних кроків Німеччину, яка зволікає з передачею ракет Taurus, продовжив генерал.

Велика Британія і Франція підтримали передачу ЗСУ далекобійних ракет Storm Shadow і SCALP і не шкодують про наслідки. Захід задоволений тим, що Україна не використовує ці ракети для атак територією Росії, підсумував Годжес.

Нагадаємо, що британське видання Financial Times 23 вересня з посиланням на джерела писало про можливе рішення США щодо передачі Україні ракет ATACMS до візиту президента Володимира Зеленського до Вашингтона.

Раніше американський чиновник заявив телеканалу CNN про відмову США надати ЗСУ ракети ATACMS найближчим часом.