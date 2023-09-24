"Засліпили ворога": ЗСУ ліквідували спостережний пункт РФ під Токмаком (відео)

За словами мера Мелітополя Івана Федорова, спостережний пункт загарбників ліквідували влучанням снаряда GMLRS.

Збройні сили України знищили спостережний пост Російської Федерації під Токмаком Запорізької області. Про це повідомляють у Telegram-каналі мера Мелітополя Івана Федорова.

"Українські військові "засліпили" ворога", — повідомив Федоров.

За його словами, українські військові прямим попаданням снаряда GMLRS ліквідували російський спостережний пункт на Токмацькому напрямку.

Нагадаємо, 20 вересня стало відомо, що на Бахмутському напрямку бійці Сил спеціальних операцій знищили гармату МСТА-Б зі снарядами "Краснопіль". Ворог намагався замаскувати озброєння, проте внаслідок взаємодії операторів ССО та артилерії Сил оборони ціль було ліквідовано.

Того ж дня з'явилося відео, як у Херсонській області спецпризначенці Центру спеціальних операцій "Альфа" Служби безпеки України ліквідували три надводні човни російської армії. Зокрема, бійці завдали ударів дронами-камікадзе українського виробництва. Разом із човнами було знищено особовий склад ЗС РФ.