"Зробимо це реальністю": США та Україна спільно вироблятимуть зброю, — Зеленський

За словами глави держави, це рішення відіб'ється і на економіці України, адже для реалізації ідеї необхідні нові підприємства, робочі місця.

Президент Володимир Зеленський назвав історичним рішення США про спільне виробництво зброї та оборонних систем з Україною. Про це глава держави заявив у вечірньому зверненні.

"Є історичне рішення Америки про спільне виробництво зброї та оборонних систем, зокрема й ППО. Це те, що було абсолютною фантастикою ще недавно, але стане реальністю. Ми зробимо це реальністю. Кожен, хто працює на державу", — зазначив Зеленський.

За словами президента України, це рішення позначиться і на економіці України, адже для реалізації ідеї необхідні нові підприємства, робочі місця.

"Ми маємо чітку перспективу — те, про що вже домовилися, — нової міцності України для недопущення повторення російських агресій. Я вдячний президенту Байдену, усій його команді та кожному в Америці, хто цінує свободу і підтримує Україну", — додав він.

Глава держави сказав, що минулий тиждень був дуже важливим і результативним, адже приніс безліч "хороших оборонних та інших рішень".

"Оборонні пакети. Від Сполучених Штатів — це артилерія, потрібні снаряди, ракети для "хаймарсів", ракети для ППО, додаткові системи ППО, тактичні машини і ще деякі інші види зброї, які заявлять самі про себе на полі бою. Від Канади маємо рішення про тривалу оборонну підтримку. Обсяг — півмільярда доларів США. Зокрема, це "медеваки" — евакуаційні машини, які дуже потрібні на фронті. Домовилися про виробництво і постачання", — сказав, зокрема, президент.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський, за словами лідера сенатської більшості Чака Шумера, єдиною фразою пояснив, наскільки важлива допомога нашій державі від США. Це сталося під час візиту до цієї країни. Він попередив американських політиків щодо ризиків, якими загрожують зволікання з поставками озброєнь українським військам. Сенатор Мітч Макконнел пояснив, що американська військова допомога це не благодійність, "а інвестиція в американські безпосередні інтереси".

21 вересня Майкл Маккол, конгресмен-республіканець від штату Техас, заявив, що надання Києву ATACMS і F-16 потрібно підтвердити на законодавчому рівні. За його словами, Україна врешті-решт отримає ракети ATACMS. У тих умовах, у яких діють ЗСУ, США б свої війська не направили.

Нагадаємо, 23 вересня США призначили спостерігача за наданими коштами Україні. Фокус дізнався, хто такий Роберт Сторч.