"У росіян почалася паніка": ЗСУ активно наступають північніше Вербового, — ISW (карта)

За даними експертів, ЗСУ вперше увійшли у Вербове 22 вересня і продовжують свій успішний наступ на схід. Аналітики не виключають, що російський 56-й десантний полк може опинитися в ізоляції через успіхи Сил оборони.

Збройні сили України змогли подолати чергову лінію оборони російських військ і увійти в село Вербове в Пологівському районі. Про це йдеться у зведенні Інституту вивчення війни (ISW).

Експерти провели аналіз російських джерел, які першими повідомили про прорив Збройних Сил України в районі Вербового. Зазначається, що на геолокаційних знімках бойових дій, опублікованих 24 вересня, видно, як українська бойова машина піхоти просувається в районі крайньої західної околиці цього населеного пункту.

Інсайдер, який має зв'язки з Повітряно-десантними військами Російської Федерації, повідомив, що ЗСУ вперше увійшли у Вербове 22 вересня і продовжують свій успішний наступ на схід. Уже до 24 вересня українські бійці контролювали половину цього населеного пункту.

Обстановка навколо Вербового

Додаткові російські джерела, в повідомленнях від 24 вересня, вказували на триваюче розміщення української військової техніки в районі Вербового, включно з британськими бойовими машинами піхоти M2 Bradley. У той час як деякі пропагандисти наполягали на категоричному запереченні українського прориву у Вербовому на неділю.

У Генеральному штабі Збройних Сил України (ЗСУ) цього дня повідомили, що захисники змогли захопити нові невизначені об'єкти поблизу Вербового.

На цьому тлі в росіян почалася паніка через імовірність ізоляції Силами оборони України 56-го полку десантників, дислокованого в Новофедорівці, від його побратимських полків у районі Вербового. Ще 21 вересня одне з російських джерел у повітряно-десантних військах попередило, що нині існує "реальна загроза" виходу ЗСУ в тил 56-го полку.

ЗСУ увійшли у Вербове

Наступного дня цей інформатор стверджував, що українські збройні сили перебувають у межах 7 кілометрів від позицій 56-го полку, і що ситуація для цього полку стане скрутною, якщо його командир не ухвалить рішення про зміщення з Новофедорівки на заздалегідь підготовлені позиції.

"Ми не оцінюємо ймовірність оточення 56-го полку, хоча українські сили можуть ізолювати його від решти 7-ї дивізії ВДВ, якщо їм вдасться перехитрити його з півночі Вербового, і полк незрозумілим чином залишиться на своїх поточних позиціях", — зазначили в ISW.

Раніше український військовий журналіст Костянтин Машовець повідомив, що Сили оборони України роблять спроби обійти Вербове з північного боку.

Крім того, блогер, пов'язаний із Кремлем, стверджував, що українські бійці поліпшили свої позиції в районі флангу Новофедорівки. Інший пропагандист розповідав про спроби Збройних Сил України атакувати невизначений тактичний висотний пункт поруч із Вербовим і про розміщення їхньої військової техніки з півночі на південь у цій місцевості.

Згідно з оцінками Інституту з вивчення воєн (ISW), можливо, йдеться про тактичну висоту 136,7 метра, яка розташована приблизно за 3,5 кілометра на північний захід від села Вербове. Цей висновок було зроблено на основі аналізу цифрових даних про висоту місцевості в околицях Вербового.

Дані NASA FIRMS/VIIRS про термічні аномалії, зібрані 22-24 вересня, демонструють надзвичайно інтенсивний кластер теплових аномалій на північ від Вербового.

"Ці аномалії, хоч і не є вирішальними, є підтверджувальним показником бойових дій на північ від села, але підтверджують російські та українські звіти про активність ЗСУ між Новофедорівкою і Вербовим. ISW не може оцінити масштаб цієї української атаки на північ від Вербового і не зібрав достатньо геопросторової інформації, щоб її впевнено нанести на карту", — вказали аналітики.

Нагадаємо, що військовий експерт і майор запасу Олексій Гетьман розповів, що допоможе ЗСУ звільнити Бахмут від ЗС РФ. На його думку, під Бахмутом під загрозою полону або загибелі опиниться 50 тис. російських солдатів. Щоб вижити, у них не буде іншого виходу, тільки як втекти з міста.

Крім того, ЗМІ заявили, що Чорноморський флот РФ потрапив в українську мережу і тепер не вибереться. За даними журналістів, Київ освоїв методичну стратегію "демілітаризації" Чорноморського флоту: поступово руйнується допоміжна інфраструктура кораблів РФ.