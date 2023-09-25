ЗСУ зможуть досягти значного прориву на півдні: в ISW озвучили умови (карта)
Аналітики зазначають, що наразі залишається неясним, чи володіє Київ достатньою кількістю резервних сил і бойовою потужністю, щоб продовжувати проводити наступальні операції на півдні до тих пір, поки оборону ЗС РФ остаточно не прорвуть.
Збройні сили України в ході контрнаступальних дій зможуть досягти значного оперативного прориву на південній лінії фронту, якщо підтвердяться кілька ключових припущень аналітиків про можливості українських захисників на цій ділянці, стан оборонних ліній окупантів і не тільки. Про це повідомили у новому звіті Американського Інституту вивчення війни.
Зокрема, за словами аналітиків ISW, значний прорив Сил оборони на півдні буде можливий за таких умов:
- ЗС РФ не мають необхідних резервів і бойової потужності для підтримки російської оборони в західній частині Запорізької області;
- бійці ЗСУ зберігають достатню бойову міць, щоб продовжувати наступ після виснаження бойової могутності ЗС РФ;
- російські оборонні позиції за поточним районом бойових дій не так сильно заміновані і не так добре підготовлені, як укріплення, які українські сили прорвали.
Хоча аналітики наголошують, що цього не станеться, якщо будь-яке з цих припущень буде невірним, однак вони додають – є ознаки того, що ці припущення залишаються чинними на момент написання звіту.
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"ISW продовжує вважати, що російські збройні сили не мають достатніх сил, розгорнутих на заході Запорізькій області, щоб повністю укомплектувати її ешелоновану оборону, і що українські сили повинні мати можливість діяти через російські польові укріплення швидше, якщо вони не будуть належним чином укомплектовані", – йдеться у повідомленні аналітиків.
Як розповіли в Інституті вивчення війни, операції ЗСУ в районі Бахмута скували російські війська на сході України та далеко від південного фронту, а також допомогли запобігти створенню стратегічного резерву окупантів.
У ISW також відзначають, що залишається неясним, чи є в Києва достатньо резервних сил і бойової потужності, щоб продовжувати проводити наступальні операції на півдні до тих пір, поки російська оборона не буде прорвана, щоб ефективно використовувати оперативний прорив. Також залишається неясним, наскільки заміновані і добре підготовлені російські позиції на південь від поточного району бойових дій.
"Український контрнаступ знаходиться в надзвичайно динамічній фазі, і ISW не готовий дати який-небудь впевнений прогноз розвитку подій", – зазначили аналітики.
Наголосили й на тому, що слід проявити терпіння до плану української кампанії і очікувати, що контрнаступ України продовжиться до зими 2023 року і до весни 2024 року.
"Україні не обов'язково здійснювати раптовий і різкий глибокий прорив, щоб домогтися успіху", – підкреслюють в ISW.
Ключові висновки аналітиків ISW
- Підрозділи трьох російських дивізій активно обороняються від атак Збройних сил України в районі виступу біля Оріхова на заході Запорізької області.
- Станом на 24 вересня українські сили завдавали ударів у трьох напрямках у межах Оріхівського виступу.
- Російські джерела повідомляють, що ЗСУ увійшли до Вербового 22 вересня, і станом на 24 вересня продовжили атаки в цьому населеному пункті з використанням бронетехніки.
- За даними російських джерел, українські війська наступають на північ від Вербового і можуть ізолювати 56-й полк ПДВ, дислокований у Новофедорівці, від інших полків окупантів у районі Вербового.
- Російські сили продовжують витрачати значну бойову міць на контратаки, щоб утримати свої поточні позиції, і, схоже, опираються оперативно обґрунтованому курсу дій — відступу на підготовлені оборонні позиції на південь.
- Військове командування РФ, можливо, віддає наказ про ці контратаки, щоб виграти час, але незрозуміло, як Кремль має намір використати час, куплений такою ціною.
- Принесення Росією в жертву бойової могутності заради стримування кожного метра може, як альтернатива, бути спрямоване на підтримку цілей Кремля в інформаційній та гібридній війні.
- Опір РФ поступці позицій може також бути пов'язаний зі спробами російських військових командирів і чиновників використовувати контрнаступ для досягнення політичних цілей, або це може бути результатом мікроменеджменту Путіна.
- Війська РФ 24 вересня продовжили наступальні дії на рубежі Куп'янськ — Сватове — Кремінна, в районі Бахмута, на рубежі Авдіївка — Донецьк та на заході Запорізької області.
Нагадаємо, 24 вересня аналітики ISW повідомили, що ЗСУ змогли подолати чергову лінію оборони російських військ і увійти в село Вербове в Пологівському районі. Зазначається, що на геолокаційних знімках бойових дій, видно, як українська бойова машина піхоти просувається в районі крайньої західної околиці цього населеного пункту.
Також, в Інституті вивчення війни сьогодні повідомили, що президент РФ Володимир Путін наказав міністру оборони Сергію Шойгу зупинити український контрнаступ до початку жовтня.