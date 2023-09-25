ЗСУ зможуть досягти значного прориву на півдні: в ISW озвучили умови (карта)

Аналітики зазначають, що наразі залишається неясним, чи володіє Київ достатньою кількістю резервних сил і бойовою потужністю, щоб продовжувати проводити наступальні операції на півдні до тих пір, поки оборону ЗС РФ остаточно не прорвуть.

Збройні сили України в ході контрнаступальних дій зможуть досягти значного оперативного прориву на південній лінії фронту, якщо підтвердяться кілька ключових припущень аналітиків про можливості українських захисників на цій ділянці, стан оборонних ліній окупантів і не тільки. Про це повідомили у новому звіті Американського Інституту вивчення війни.

Зокрема, за словами аналітиків ISW, значний прорив Сил оборони на півдні буде можливий за таких умов:

ЗС РФ не мають необхідних резервів і бойової потужності для підтримки російської оборони в західній частині Запорізької області; бійці ЗСУ зберігають достатню бойову міць, щоб продовжувати наступ після виснаження бойової могутності ЗС РФ; російські оборонні позиції за поточним районом бойових дій не так сильно заміновані і не так добре підготовлені, як укріплення, які українські сили прорвали.

Хоча аналітики наголошують, що цього не станеться, якщо будь-яке з цих припущень буде невірним, однак вони додають – є ознаки того, що ці припущення залишаються чинними на момент написання звіту.

Обстановка навколо Вербового

ЗС РФ не вистачає сил для зміцнення оборони: деталі

"ISW продовжує вважати, що російські збройні сили не мають достатніх сил, розгорнутих на заході Запорізькій області, щоб повністю укомплектувати її ешелоновану оборону, і що українські сили повинні мати можливість діяти через російські польові укріплення швидше, якщо вони не будуть належним чином укомплектовані", – йдеться у повідомленні аналітиків.

Як розповіли в Інституті вивчення війни, операції ЗСУ в районі Бахмута скували російські війська на сході України та далеко від південного фронту, а також допомогли запобігти створенню стратегічного резерву окупантів.

У ISW також відзначають, що залишається неясним, чи є в Києва достатньо резервних сил і бойової потужності, щоб продовжувати проводити наступальні операції на півдні до тих пір, поки російська оборона не буде прорвана, щоб ефективно використовувати оперативний прорив. Також залишається неясним, наскільки заміновані і добре підготовлені російські позиції на південь від поточного району бойових дій.

"Український контрнаступ знаходиться в надзвичайно динамічній фазі, і ISW не готовий дати який-небудь впевнений прогноз розвитку подій", – зазначили аналітики.

Наголосили й на тому, що слід проявити терпіння до плану української кампанії і очікувати, що контрнаступ України продовжиться до зими 2023 року і до весни 2024 року.

"Україні не обов'язково здійснювати раптовий і різкий глибокий прорив, щоб домогтися успіху", – підкреслюють в ISW.

Ключові висновки аналітиків ISW

Підрозділи трьох російських дивізій активно обороняються від атак Збройних сил України в районі виступу біля Оріхова на заході Запорізької області.

Станом на 24 вересня українські сили завдавали ударів у трьох напрямках у межах Оріхівського виступу.

Російські джерела повідомляють, що ЗСУ увійшли до Вербового 22 вересня, і станом на 24 вересня продовжили атаки в цьому населеному пункті з використанням бронетехніки.

За даними російських джерел, українські війська наступають на північ від Вербового і можуть ізолювати 56-й полк ПДВ, дислокований у Новофедорівці, від інших полків окупантів у районі Вербового.

Російські сили продовжують витрачати значну бойову міць на контратаки, щоб утримати свої поточні позиції, і, схоже, опираються оперативно обґрунтованому курсу дій — відступу на підготовлені оборонні позиції на південь.

Військове командування РФ, можливо, віддає наказ про ці контратаки, щоб виграти час, але незрозуміло, як Кремль має намір використати час, куплений такою ціною.

Принесення Росією в жертву бойової могутності заради стримування кожного метра може, як альтернатива, бути спрямоване на підтримку цілей Кремля в інформаційній та гібридній війні.

Опір РФ поступці позицій може також бути пов'язаний зі спробами російських військових командирів і чиновників використовувати контрнаступ для досягнення політичних цілей, або це може бути результатом мікроменеджменту Путіна.

Війська РФ 24 вересня продовжили наступальні дії на рубежі Куп'янськ — Сватове — Кремінна, в районі Бахмута, на рубежі Авдіївка — Донецьк та на заході Запорізької області.

Нагадаємо, 24 вересня аналітики ISW повідомили, що ЗСУ змогли подолати чергову лінію оборони російських військ і увійти в село Вербове в Пологівському районі. Зазначається, що на геолокаційних знімках бойових дій, видно, як українська бойова машина піхоти просувається в районі крайньої західної околиці цього населеного пункту.

Також, в Інституті вивчення війни сьогодні повідомили, що президент РФ Володимир Путін наказав міністру оборони Сергію Шойгу зупинити український контрнаступ до початку жовтня.