Терористична логіка: Братчук назвав цілі РФ під час обстрілів Одеси (фото, відео)

Росіяни заявили, що завдали удару по нібито "центру прийняття рішень". ЗС РФ намагаються показати, що можуть відповісти за атаку по штабу Чорноморського флоту в тимчасово окупованому Криму, переконані в Одеській ОВА.

Речник голови Громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук заявив, що Збройні сили Російської Федерації навмисно цілили в портову інфраструктуру під час нічної атаки по Одесі. Про це він повідомив у коментарі "24 Каналу".

"Кілька хвилей. Комбінована атака. Нічого нового. Але це портова інфраструктура", — сказав Сергій Братчук

Він зазначив, що після удару було зафіксоване влучання в Одеський морський вокзал, неподалік у готелі виникла пожежа. Зі слів Братчука, готель був непрацюючим, за технічним дорученням його хотіли демонтувати. Також будівля морського вокзалу зазнала суттєвих руйнувань, по ній із тимчасово окупованого Севастополя запустили протикорабельні ракети П-800 "Онікс". Також пошкодження зазнали кілька приватних будинків, постраждала жінка. Крім цього, він вважає, що російські військові навмисно поцілили в портову інфраструктуру, яка є історичною частиною міста.

Сергій Братчук переконаний, що тепер настав час для відповіді України, зокрема це потрібно зробити, адже Крим — український.

Також ворог міг продовжити атаки по Одеській області через зернову угоду, оскільки зерновий коридор у двосторонньому порядку діє без Росії. Зі слів Братчука, ворог може намагатися показати, що без них зернова угода не може відбутися.

Також на обстріли РФ можуть впливати вдалі атаки ЗСУ по тимчасово окупованому Криму. У пропагандистських Telegram-каналах росіяни заявили, що завдали удару по нібито "центру прийняття рішень". При цьому ворог використав дорогі ракети по готелю, який не був в експлуатації. Сергій Братчук наголосив, що РФ мала дві версії — до готелю нібито приїхав штаб Військово-морських сил; у готелі були розміщені найманці з інших країн. Першою версією ворог хотів показати, що може відповісти за удари по штабу Чорноморського флоту в Севастополі.

"Логіка лише така — терорист діє як терорист, терористичні дії проводить, і давайте всі ідіть до нього на поклон. Сподіваюся, цього не буде вже ніколи", — додав він.

Обстріл Одеси: що відомо

Вночі 25 вересня російські військові атакували мирні міста України. Зокрема, для атаки по Одесі ворог використав ракети та дрони-камікадзе типу Shahed. Зі слів голови Одеської обласної міської адміністрації Олега Кіпера, під обстрілом опинилася припортова інфраструктура. Також відбулося влучання в покинуту будівлю багатоповерхівки. Руйнування зазнало складське приміщення та приватний будинок у передмісті.

Нагадаємо, вночі ворог намагався атакувати Україну крилатими ракетами морського базування "Калібр", протикорабельними ракетами П-800 "Онікс" і ударними дронами типу Shahed-136/131. Українська протиповітряна оборона знищила 11 ракет типу "Калібр", 19 безпілотників типу "Shahed-136/131".