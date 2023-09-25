"Феєрверк" та зруйнований завод: на Луганщині вдарили по складу снарядів ЗС РФ (відео, мапа)

В окупованій частині Луганської області прогриміли вибухи та почали детонувати боєкомплекти окупантів. У соцмережах передають, що до місця прильоту вирушили медики, а місцеві сидять у підвалах.

У тимчасово окупованому місті Сорокине (Краснодон до 2016 року — ред.) в Луганській області стався "феєрверк" внаслідок удару по складу російських боєприпасів. Про це 25 вересня повідомив у соцмережах журналіст Денис Казанський.

Він зазначив, що російські окупанти досі складають усі боєкомплекти в одному місці, тож у них "трохи посилиться снарядний голод".

Місто Сорокине на мапі бойових дій в Україні Фото: DeepStateMAP

Пізніше журналіст додав, що пожежу на ворожому складі видно з усіх кінців міста.

"Повідомляється, що половину заводу "Юність" знищено вибухами. До заводу їдуть швидкі", — додав Казанський.

Завод "Юність" на карті міста Сорокине Фото: Google Maps

У соцмережах підтверджують, що в Сорокиному були три прильоти та почалася "потужна детонація БК".

Фото з місця подій Фото: Соцмережi

Також місцеві скаржаться, що "дітей з садків та шкіл сказали забрати, багато хто сидить в підвалах".

Вибухи на Луганщині: реакція окупантів

Окупаційна адміністрація підтвердила вибухи у Сорокиному.

"Протягом години у Краснодоні було чути кілька вибухів. На місце виїхали профільні служби для вжиття заходів реагування. У прилеглих навчальних закладах припинено заняття, діти розміщені у бомбосховищах", — йдеться у повідомленні.

Фото з місця подій Фото: Соцмережi

Удар по Сорокиному: реакція України

Прильоти у російських окупантів прокоментував голова Луганської обласної військової адміністрації (ОВА) Артем Лисогор. Він зазначив, що "бавовна" завітала у глибокий тил загарбників — за понад сотню кілометрів від лінії фронту.

"Боєприпаси детонують на промисловому майданчику заводу "Юність". Загарбники шукають винних, розуміючи, що серед них також є "ждуны". Тільки останні очікують на українських військових. Тому і палає", — написав Лисогор.

Публікація голови ОВА Артема Лисогора від 25 вересня Фото: Скриншот

Нагадаємо, 24 вересня у російському Курську пролунала серія вибухів. За даними ЗМІ, безпілотник підірвав керівництво 14 гвардійського винищувального авіаполку ім. Жданова.

Бійці аеромобільного батальйону 95 окремої десантно-штурмової бригади показали, як за допомогою БПЛА знищують особовий склад ЗС РФ. Також захисники успішно ліквідують військову техніку ворога, застосовуючи безпілотники.