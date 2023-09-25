В Україну прибули перші американські танки Abrams, - NYT

Усього Сполучені Штати пообіцяли передати Україні 31 танк Abrams M1А1, що дорівнює батальйонному комплекту. Перші з них, стверджують журналісти, вже прибули.

Українська армія отримала перші танки Abrams M1A1. Вони прибули на кілька місяців раніше початкових оцінок. Про це повідомляє The New York Times.

Одразу два джерела у Міноборони США повідомили журналістам, що перші танки Abrams прибули в Україну. Також вони стверджують, що бойові машини прибули раніше, ніж спочатку очікувалось. Наступна партія Abrams M1A1 FEP, з обіцяної 31 машини, буде відправлені в найближчі місяці. Чиновники відмовились повідомити, скільки машин передали в першій партії.

Офіційні українські джерела відмовились коментувати інформацію видання, тому підтверджень з боку України немає.

Минулого тижня президент США Джо Байден та міністр оборони Ллойд Остін прогнозували, що танки будуть доставлені протягом декількох днів. Сполучені Штати передають 31 танк, що є батальйонним комплектом.

Версія M1A1 FEP — це модифікація базового M1A1. В рамках модернізації танк отримав оновлену оптику, бронювання та тактичну систему FBCB2. В США паралельно модернізують M1A1 та M1A2. Тому версію M1A1 FEP вважають співставною з M1A2 SEPv2, яку створили у 2010-х роках.

Нагадаємо, 7 липня у США оголосили про розробку новітнього танку Abrams M1E3.

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