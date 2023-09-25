"Історичний момент": Франція вирішила вивести війська та посла з Нігеру, – Макрон

Одразу після повалення президента у Нігери, хунта висунула ультиматум Франції з виведенням військ. Спочатку Макрон відмовлявся це робити, але тепер 1500-тисячний контингент виведуть до кінця року.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що країна припиняє свою військову присутність в Нігері та виведе посла з африканської держави. Про це повідомляє France 24.

Французький контингент будуть виведені до кінця року. Причиною став військовий переворот. Хунта одразу після повалення демократичного режиму вимагала виведення французьких військ з країни, також населення країни протестувало біля території бази. Нігер був однієї з тих країн, де Париж офіційно мав право на розміщення своїх військових після виходу з Малі та Буркіна-Фасо. Наразі тривають переговори з хунтою задля забезпечення мирного виведення військ. Макрон заявив, що військова співпраця з Нігером завершена.

"Цієї неділі ми святкуємо новий крок до суверенітету Нігеру. Це історичний момент, який говорить про рішучість і волю народу Нігеру", — передає Al Jazeera заяву хунти Нігера.

Відомо, що на території Нігера знаходилось близько 1500 військовослужбовців, які брали участь в операції Barkhane. Її метою було знищення терористів. Окрім війська Макрон заявив, що посол Франції в Нігері теж покине країну. Як зазначають журналісти, посла не випускали за територію посольства, тому він виживав тільки за рахунок харчових пайків, які були в посольстві.

Нагадаємо, Фокус розбирався, як Китай та Росія забирають Африку в слабкої Франції.

1 вересня стало відомо, що повалений президент Нігеру разом із сімʼєю заразилися малярією.