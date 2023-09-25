"Б'ємо ворога його зброєю": бійці 30 бригади розповіли про важливі штурми і знищення окупантів (відео)

Воїни беруть участь у боях за звільнення однієї з лісосмуг від російських загарбників, що дозволить взяти під контроль трасу, яке йде довкола Бахмута.

Бійці 30-ої окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького успішно ліквідовують ворожу техніку та живу силу різними засобами ураження. Подробиці бійці розповіли для програми "Факти ICTV".

Захисники повідомили подробиці боїв в районі Бахмута. Звільнення однієї з лісосмуг від російських загарбників дозволить взяти під контроль трасу, яке йде довкола міста. Це надати можливість ліквідувати логістику окупантів.

"Після того, як відпрацює важка техніка, ми зі своєю групою БМП безпосередньо за 20-30 метрів спішилися й вступили у бій", – розповів один із військових.

Перед штурмом бійці провели аероорозвідку. Згодом українські воїни вибили окупантів із позицій, використовуючи й трофейну зброю.

30 бригада ЗСУ у війні з РФ

Бійці 30-ої окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького у вересні знищили велику кількість техніки. Були ліквідовані ЗРК "Стріла-10", вантажівки КАМАЗ та "Урал", танк й інша бронетехніка російських окупантів. Загарбники намагалися провести маскування та зосередитися у будівлях та серед густої рослинності різні бойові машини, але врешті окупантам так й нічого не допомогло.

У травні воїни підрозділу ліквідували станцію РЕБ РФ. Російська техніка полювала на українські безпілотники, але згодом й сам виявився ціллю, яку успішно уразила артилерія ЗСУ. Українські захисники вирішили застосувати дрон для виявлення ворога. Згодом саме наш літальний апарат вказав координати артилерії, яка й уразила РЕБ.

Нагадаємо, 15 вересня бійці 46-ої окремої аеромобільної бригади десантних військ успішно звільняють українську землю від російських загарбників. Бійці ефективно застосовують реактивні системи залпового вогню БМ-21 "Град". Артилеристи ДШВ заявили, що снарядів до РСЗВ вистачає, а от російських цілей вже недостатньо.